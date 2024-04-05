8 Nisan Pazartesi günü açık olan bankalar 9 Nisan’da yarım gün hizmet verecek
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Bayram yaklaşırken ''Pazartesi bankalar açık mı?'' sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu haline geldi. Kamu çalışanları için resmi tatil ilan edilmemiş olsa da, bankalar özel sektörde faaliyet gösterdiğinden dolayı açık olacaklar. Özellikle bayram tatili öncesi işlerini halletmek isteyenler için bu bilgi önem arz ediyor.
8 Nisan Pazartesi günü bankalar, kamu çalışanları için resmi tatil ilan edilmemiş olmasına rağmen, normal işleyişlerini sürdürecekler. Özel sektörde çalışanlar da bankaların hizmetlerinden yararlanabilecekler. Ancak, 9 Nisan Salı günü bankalar yarım gün açık olacak. Bayram tatili boyunca ise bankalar kapalı olacak.
PAZARTESİ BANKALAR AÇIK MI?
Bayram tatili öncesi işlerini halletmek isteyenler için bu bilgi önem taşıyor. İdari izin kapsamında olanlar 9 gün boyunca tatil yaparken, özel sektör çalışanları ise resmi tatil süresi olan 3.5 günü değerlendirebilecekler. Buna rağmen, bankaların normal işleyişleri devam edecek.
Bankalar, Borsa İstanbul'un faaliyetlerine paralel olarak çalışmalarını sürdürüyor. Dolayısıyla, 9 günlük bayram tatili döneminde bankalar normal hizmetlerini sürdürecektir.
Kaynak: Türkiye Gazetesi