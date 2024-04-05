8 Nisan Pazartesi günü açık olan bankalar 9 Nisan’da yarım gün hizmet verecek

Düzenleyen: Betül Tokkan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 5 Nisan 2024 16:17 - Güncelleme: 5 Nisan 2024 16:19 - Güncelleme:

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Bayram yaklaşırken ''Pazartesi bankalar açık mı?'' sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu haline geldi. Kamu çalışanları için resmi tatil ilan edilmemiş olsa da, bankalar özel sektörde faaliyet gösterdiğinden dolayı açık olacaklar. Özellikle bayram tatili öncesi işlerini halletmek isteyenler için bu bilgi önem arz ediyor.