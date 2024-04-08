8 Nisan Pazartesi (BUGÜN) bankalar tam gün hizmet verecek

Bayrama 2 gün kala "8 Nisan bugün Pazartesi bankalar açık mı?" sorusu vatandaşlar tarafından araştırıldı. Kamu çalışanları için resmi tatil olan bu süre içerisinde, özel sektörde faaliyet gösteren bankalar bayramın 1. gününe kadar faaliyet gösterecek. 8 Nisan'da tam gün çalışacak olan bankalar, 9 Nisan Arife günü yarım gün çalışacak.

8 Nisan bugün Pazartesi bankalar açık mı, merak edilen konular arasında yer alırken bayrama kısa süre kala soru cevaplandı. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara resmi tatil ilan edilmiştir ancak özel sektör normal işleyişlerini sürdürecekler. Bu kapsamda vatandaşlar bankaların hizmetlerinden 9 Nisan'a kadar yararlanabilecekler.

8 NİSAN PAZARTESİ BANKALAR AÇIK MI?

Bayram tatili öncesi banka işlemlerini halletmek isteyenler için bu bilgi önem taşıyor. İdari izin kapsamında olan kamu çalışanları 9 gün boyunca tatil yaparken, özel sektör çalışanları ise resmi tatil süresi olan 3.5 günü değerlendirebilecekler. Bu kapsamda bankaların normal işleyişleri devam edecek.

Bankalar, Borsa İstanbul'un faaliyetlerine paralel olarak çalışmalarını sürdürmekte. Dolayısıyla, 9 günlük bayram tatili döneminde bankalar bayramda kapalı olacak, 8 Nisan Pazartesi günü ise açık olacak.