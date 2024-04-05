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Haberler > Haberler > Kargo şubeleri 8 Nisan'da tüm gün, 9 Nisan'da yarım gün açık, Bayram boyunca ise kapalı olacak

Kargo şubeleri 8 Nisan'da tüm gün, 9 Nisan'da yarım gün açık, Bayram boyunca ise kapalı olacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kargo şubeleri 8 Nisan&#039;da tüm gün, 9 Nisan&#039;da yarım gün açık, Bayram boyunca ise kapalı olacak

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bayramda kargolar çalışır mı, sorusu arama motorlarında sorgulanıyor. Bayram tatili boyunca kargo şubelerinin operasyonlarına devam edip etmeyeceği araştırılıyor. Peki, Kargolar bayram tatiline ne zaman giriyor 2024? Arefe günü ve bayramın ilk günü kargolar açık mı? PTT Kargo, Sürat Kargo, Aras Kargo, MNG Kargo. Kargo hizmetleri tatil günlerinde çalışıyor mu? İşte detaylar...

Kargo işlemleri olanlar “Bayramda kargolar çalışır mı, arefe günü kargolar açık mı 2024, bayramda kargolar kaç gün kapalı 2024?” sorularına cevap arıyor. Ramazan Bayramı özel sektörde yalnızca resmi olarak bayram kabul edilen günleri kapsıyor. Peki, Bayramda kargolar çalışır mı? İşte detaylar...

Kargo şubeleri 8 Nisan'da tüm gün, 9 Nisan'da yarım gün açık, Bayram boyunca ise kapalı olacak - 1. Resim

KARGOLAR BAYRAMDA AÇIK MI?

Bayramdan önceki ilk iş günü olan 8 Nisan Pazartesi ve bayram arifesi olan 9 Nisan yarım gün idari izin olarak kararlaştırıldı. Buna göre; Tatiller 6 Nisan Cumartesi günü başlayacak ve 14 Nisan Pazar günü sona erecek.

Kargo şubeleri 8 Nisan'da tüm gün, 9 Nisan'da yarım gün açık, Bayram boyunca ise kapalı olacak - 2. Resim

Kargo şubeleri tatil boyunca işlemlerine ara verecek. 9 Nisan'da başlayacak resmi tatil, 10-11-12 Nisan'a kadar devam edecek. Kargo şubeleri 8 Nisan'da tüm gün, 9 Nisan'da ise yarım gün açık olacak. Kargolar 15 Nisan Pazartesi günü hizmet vermeye devam edecek.

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Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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