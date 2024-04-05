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Haberler > Ekonomi > Bayram öncesi marketlere fahiş fiyat denetimi! Etiketler tek tek incelendi

Bayram öncesi marketlere fahiş fiyat denetimi! Etiketler tek tek incelendi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ticaret Bakanlığı ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi Ankara’daki marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ile etiket denetimi gerçekleştirdi.

Düzenli olarak market denetimleri yapan Ticaret Bakanlığı, yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla denetimlerini sıkılaştırdı. Bu çerçevede bakanlık ekiplerince Ankara’da denetimler yapıldı.

ETİKETLER TEK TEK İNCELENDİ

Ankara’nın Çankaya ilçesinde gerçekleşen denetimde Ticaret Bakanlığı ekipleri, bir zincir markette temel gıda ve temel ihtiyaç ürünlerine yönelik etiketleri inceledi. Yapılan denetimde ürünlerde fahiş fiyat olup olmadığına, ürünün etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark bulunup bulunmadığına ve etiketlerdeki ürün fiyatının son değişim tarihi ile önceki fiyatı gibi bilgilere bakıldı.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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erdoğan 6 Nisan 2024 02:42

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