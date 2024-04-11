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Ramazan Bayramı'nda HGS geçişleri ücretsiz

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ramazan Bayramı&#039;nda HGS geçişleri ücretsiz

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

HGS bayramda ücretsiz mi, sorusu arama motorlarında sorgulanıyor. Bayramlarda köprü ve otoyolların ücretsiz olması bir gelenek hâline geldi. Peki, HGS ne zamana kadar ücretsiz? Bayram tatilinde yollar ücretsiz mi? Köprü ve otoyollardan ücretsiz geçiş ne zamana kadar devam edecek 2024? HGS bugün bedava mı? Avrasya Tüneli ücretsiz mi? Tüm merak edilenler haberimizde...

Otoban bayramda kaç gün ücretsiz, sorusu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Bayramda ücretsiz olacak köprüler ve otoyollara ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Ramazan Bayramı tatilinde Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki otoyol ve köprü geçişlerinden ücret alınmayacak. Bu uygulamanın ne zaman sona ereceği ise vatandaşlarca merak ediliyor. Peki, HGS ne zamana kadar ücretsiz? Bayram tatilinde yollar ücretsiz mi? Köprü ve otoyollardan ücretsiz geçiş ne zamana kadar devam edecek 2024?

HGS BAYRAMDA ÜCRETSİZ Mİ?

Bayramlarda köprü ve otoyolların ücretsiz olması bir gelenek hâline geldi. Bu yıl da, Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu "Bayram için kara, deniz, hava ve demiryollarında tüm önlemlerimizi aldık. Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait köprü ve otoyollar 9 gün boyunca ücretsiz olacak." açıklamasında bulunmuştu. 

Ramazan Bayramı tatilinde KGM sorumluluğundaki köprü ve otoyollar ücretsiz olacak. Bayram tatili nedeniyle KGM sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçişler, bu gece 00.00'dan başlayarak 15 Nisan Pazartesi saat 07.00'ye kadar ücretsiz olacak.

Ramazan Bayramı'nda HGS geçişleri ücretsiz - 1. Resim

AVRASYA TÜNELİ VE OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ ÜCRETSİZ Mİ?

Yap-işlet-devret projeleri ücretsiz geçiş uygulamasından hariç tutuldu. Buna göre; Osmangazi Köprüsü, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ücrete tabii olacak.

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Kaynak: Türkiye Gazetesi
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