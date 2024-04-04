Cumartesi gününden itibaren köprü ve otoyollar 9 gün boyunca ücretsiz olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı tatili boyunca köprü ve otoyolların ücretsiz olacağını duyurdu. Peki, Yollar bayramda ücretsiz mi? Yavuz Sultan Selim 3.köprü ve Osmangazi Köprüsü ücretli mi, ücretsiz mi olacak? Köprü ve otoyollar kaç gün bedava? İşte detaylar...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu müjdeyi açıkladı. Köprü ve otoyollar bayramda ücretsiz olup olmayacağı netlik kazandı. Bu bayramda da Karayolları Genel Müdürlüğünün işletmesindeki köprü ve otoyollar Cumhurbaşkanımızın kararıyla 9 gün süresince cumartesi sabah itibariyle bayram tatili sonuna kadar ücretsiz olacak. Peki, 9 günlük tatilde otoyollar ücretsiz mi? Kuzey Marmara Otoyolu bayramda bedava mı?

KÖPRÜ VE OTOYOLLAR 9 GÜN BOYUNCA ÜCRETSİZ OLACAK

10 Nisan'da idrak edilecek olan Ramazan Bayramı tatilinde ve arefe gününde hangi köprü ve otoyolların ücretsiz olacağı açıklandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, 'Köprü ve otoyollar 9 gün boyunca ücretsiz olacak' dedi.

ÜCRETLİ YOLLAR NE ZAMAN ÜCRETSİZ?

Uraloğlu, ayrıca "Korsan taşımacılık yapan, sefer izni olmadan faaliyet gösteren, izinli olmayan yerlerde yolcu indiren veya bindiren ve fahiş fiyatlarla otobüs bileti kesen firmalara idari para cezası keseceğiz." açıklamasında bulundu.

Bayramda en yoğun seyahatin karayoluyla olacağı bakanlık tarafından öngörüldü. 7/24 esasına göre ülke genelinde yayılmış 18 adet Bölge Müdürlüğü, 122 adet bakım şefliği, 15 tünel bakım işletme şefliği, 41 otoyol bakım işletme şefliği, bayram süresince kesintisiz hizmet verecek.