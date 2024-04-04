Bakan Uraloğlu duyurdu! Köprü ve otoyollar bayram tatilinde ücretsiz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, köprü ve otoyolların 9 günlük bayram tatili boyunca ücretsiz olacağını açıkladı. Uygulama, cumartesi sabahı başlayacak.

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün işletmesindeki köprü ve otoyollar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla cumartesi sabah itibarıyla bayram tatili sonuna kadar ücretsiz olacak.

Kararı, Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu duyurdu.

100 MİLYON AYRI YOLCULUK BEKLENTİSİ

Bayramda 30-35 milyon kişinin, yurt içinde seyahat edeceğini öngördüklerini bildiren Uraloğlu, kara yolu, demir yolu ve hava yolunda gidiş-dönüş seyahatleriyle yaklaşık 100 milyon ayrı yolculuk yapılacağını söyledi. Milyonlarca vatandaşın seyahatiyle yurtta bir nevi "kavimler göçü" yaşanacağını dile getiren Uraloğlu, yaşanması muhtemel yoğunluk nedeniyle bakanlık olarak kara, deniz, hava ve demir yollarında tüm önlemleri aldıklarını vurguladı.

KÖPRÜ VE OTOYOLLAR 9 GÜN ÜCRETSİZ

Uraloğlu, 68 bin 680 kilometrelik kara yolu ağında tedbirleri aldıklarını ve denetimleri sıklaştırdıklarını değinerek, "7/24 görev esasına göre ülke geneline yayılmış 18 bölge müdürlüğü, 122 şube şefliği, 15 tünel bakım işletme şefliği, 41 otoyol bakım işletme şefliği bayram süresince kesintisiz hizmet verecek. Bu bayramda da Karayolları Genel Müdürlüğünün işletmesindeki köprü ve otoyollar Cumhurbaşkanımızın kararıyla 9 gün süresince cumartesi sabah itibarı ile bayram tatili sonuna kadar 9 gün boyunca ücretsiz olacak" diye konuştu.