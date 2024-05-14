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Haberler > Yaşam > Kapadokya değil Vanadokya! Gezenler hayretini gizleyemiyor

Kapadokya değil Vanadokya! Gezenler hayretini gizleyemiyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Yaşam Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Van'ın Başkale ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi’nde bulunan ve Vanadokya olarak bilinen peribacaları, yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi görüyor.

Hakkari ve çevre illeri her hafta gezerek tanıtan Cilo Doğa Severler Spor Kulübü üyeleri, bu hafta ilk olarak Hakkari ve Başkale arasında bulunan travertenleri gezdikten sonra bölgenin yüksek kesimlerinde doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Kapadokya değil Vanadokya! Gezenler hayretini gizleyemiyor - 1. Resim

30 kişilik grupla doğa yürüyüşü yapan Cilo Doğa Severler Spor Kulübü üyeleri, daha sonra Van’ın Başkale ilçesinde volkanik Yiğit Dağı’nın püskürttüğü kayaçların yağmur suları ve rüzgârın aşındırmasıyla ortaya çıkardığı peribacalarını ziyaret etti.

Kapadokya değil Vanadokya! Gezenler hayretini gizleyemiyor - 2. Resim

Yöre halkı tarafından “Vanadokya” olarak adlandırılan bölgeyi gezdiklerini ifade eden Cilo Doğa Severler Spor Kulübü Başkanı Çetin Yorgun, “Kulübümüzün bu haftaki rotası, Van'ın Başkale ilçesinde bulunan peribacaları ile travertenler oldu.

Kapadokya değil Vanadokya! Gezenler hayretini gizleyemiyor - 3. Resim

30 kişilik bir doğasever grubuyla bu güzellikleri gezilip yerinde gördük. Van'daki bu güzelliklerin yeteri kadar değer görmediğini ve tanıtılmadığını düşünüyorum. Bizde hem gezdik hem de tanıttık diyebiliriz” dedi.

Kapadokya değil Vanadokya! Gezenler hayretini gizleyemiyor - 4. Resim

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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