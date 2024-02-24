Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •      
Seçim
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • Haberler > Kültür - Sanat > Kapadokya'da farklı bir sabah! Semalar "Gazze'de acil ateşkes" çağrısıyla doldu

    Kapadokya'da farklı bir sabah! Semalar "Gazze'de acil ateşkes" çağrısıyla doldu

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Kapadokya&#039;da farklı bir sabah! Semalar &quot;Gazze&#039;de acil ateşkes&quot; çağrısıyla doldu
    Kapadokya, Gazze, Filistin, Haber

    Kültür - Sanat Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Kapadokya bu sabah balonlar Filistin için uçtu. Nevşehir Filistin'e Destek Platformunca, sıcak hava balonlarıyla "Gazze'de acil ateşkes" çağrısı yapıldı.

    Turistlere yönelik tur hizmet sunan sıcak hava balonlarının sepetlerine, Türkçe ve İngilizce "Gazze'de acil ateşkes" ve "Refah Kapısı açılsın" yazılı afişler asıldı.

    Kapadokya'da farklı bir sabah! Semalar "Gazze'de acil ateşkes" çağrısıyla doldu - 1. Resim

    "REFAH AÇILMALI"

    Nevşehir'in Göreme beldesindeki Meskendir Vadisi'nde uçuş için hazırlanan balonlar, turistlerin binişinin ardından gökyüzüne yükseldi.

    Platformun il koordinatörü Mustafa Gençtürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den beri çocuk, yaşlı ayrımı gözetmeksizin sivilleri katlettiğini, dünya kamuoyunun da buna sessiz kaldığını söyledi.

    Kapadokya'da farklı bir sabah! Semalar "Gazze'de acil ateşkes" çağrısıyla doldu - 2. Resim

    Gazze Şeridi'nde sivil halkın büyük mağduriyet yaşadığını dile getiren Gençtürk, şöyle konuştu:

    "Yaklaşık 29 bin kardeşimiz şehit olurken, 69 bin kişi yaralandı ve binlercesi hala enkaz altında. BM'nin tespitine göre, bölgede gıda krizi had safhaya ulaşmış durumda ve bölgeye çok az gıda girebilmekte.

    Kapadokya'da farklı bir sabah! Semalar "Gazze'de acil ateşkes" çağrısıyla doldu - 3. Resim

    İşgalciler, sivilleri güvenli bölge diye sürdükleri alanları da bombalamaktadır. Çocuk ve kadınların sığındığı, okullar, cami ve kamplar bombalanıyor. Bir an önce ateşkesin sağlanmasını ve Refah Sınır Kapısı'nın açılmasını istiyoruz."

    Kapadokya'da farklı bir sabah! Semalar "Gazze'de acil ateşkes" çağrısıyla doldu - 4. Resim

    Bölgedeki vadiler üzerinde süzülen sıcak hava balonları yaklaşık bir saat boyunca pankartları taşıdı.

    Kapadokya'da farklı bir sabah! Semalar "Gazze'de acil ateşkes" çağrısıyla doldu - 5. Resim

    Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Hiroşima’daki atom bombası saldırısında eriyen saat müzayedede satıldı! İşte fiyatı - Kültür - SanatHiroşima’daki atom bombası saldırısında eriyen saat müzayedede satıldı! İşte fiyatıGörmeden ölmeyin! 800 yıllık Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası ziyarete açılacak - Kültür - SanatTürkiye'de "Görmeden ölmeyin" denilen eserler arasında!Niğde'deki fosil heyecanına Valilik'ten açıklama: Dinozor değil traverten - Kültür - SanatDinozor değil travertenİstanbul Modern'e bir prestijli ödül daha: 'Yılın Binası' seçildi - Kültür - Sanatİstanbul Modern'e bir prestijli ödül dahaUzun, esnek ve bükülebilir! Çin'de 240 milyon yıllık ejderha fosili bulundu - Kültür - SanatTam 240 milyon yıllık, Çin'de keşfedildi20'nci asrın kaligrafi üstadı unutulmadı! 'Hattat Hamit Aytaç’ın İzinde Geleneksel Sanatlar Sergisi' açıldı - Kültür - Sanat20'nci asrın kaligrafi üstadı unutulmadı! 'Hattat Hamit Aytaç’ın İzinde Geleneksel Sanatlar Sergisi' açıldıBakanlıktan yeni görev! Birol Güven, Sinema Genel Müdürü oldu - Kültür - SanatTamer Karadağlı'dan sonra... Bakanlıktan Birol Güven'e görev