Kapadokya'da bulunan dünyanın en büyük doğal gökdelenine ziyaretçi akını

6 Ocak 2024 16:41 - Güncelleme Tarihi: 6 Ocak 2024 17:15

UNESCO Dünya Doğal ve Kültürel Miras listesinde yer alan ve 2023 yılında 5 milyon turist ağırlayan Kapadokya bölgesinin doğal güzellikleri ziyaretçi akını devam ediyor. Dünyanın en büyük doğal gökdeleni niteliğindeki Uçhisar Kalesini, 2023 yılında 300 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Verimli bir yıl geçirdiklerini aktaran Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü; “Kapadokya bölgesinde özellikle konaklama açısından verimli bir yıl geçti. Bu durumdan turizmcilerimiz de memnun. Dünya üzerindeki sirkülasyonun yüzde 30 civarında artacağı yönünde resmi açıklamalar yapıldı. Bu artış özellikle Antalya, İstanbul ve Kapadokya bölgesinde yüzde 50’yi aşacağını düşünmekteyim” dedi.

Kalesinin stratejik ağırlığının ayrı bir öneme sahip olduğunu söyleyen Süslü; “Uçhisar Kalesi hem bölgenin hem de kasabamızın sembolik yerlerinden biri. Dünyanın en büyük peribacası olarak adlandırılan, yerli ve yabancı ziyaretçilerin akınına uğrayan bir yer. Kapadokya bölgesinin tamamını görme imkanına sahip olan Uçhisar Kalesi'ni 300 bin civarında yerli ve yabancı turist ziyaret etti” şeklinde konuştu.

Bütün Kapadokya’nın kuşbakışı görülebileceği tek nokta olma özelliğine sahip Uçhisar Kalesi'ne çıkıldığında Güvercinlik Vadisi'nden başlayarak Avanos'a kadar olan vadiler, Ortahisar Kalesi, Göreme Beldesi, Göreme Açıkhava Müzesi, Kılıçlar Vadisi, Kızılçukur, Güllüdere, Aşk Vadisi, Cevizli Bağ vadisi, Çavuşin, Boztepe, Aktepe, Erciyes Dağı ile Hasan Dağını açık bir şekilde görülebilmektedir.