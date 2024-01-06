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    Kapadokya'da bulunan dünyanın en büyük doğal gökdelenine ziyaretçi akını

    Kapadokya'nın en büyük peribacası olan Uçhisar Kalesi, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olmaya devam etti. Dünyanın en büyük doğal gökdeleni olarak nitelendirilen kaleye 300 bin ziyaret gerçekleştirildi.

    Kültür - Sanat Haberleri  / İHA

    UNESCO Dünya Doğal ve Kültürel Miras listesinde yer alan ve 2023 yılında 5 milyon turist ağırlayan Kapadokya bölgesinin doğal güzellikleri ziyaretçi akını devam ediyor. Dünyanın en büyük doğal gökdeleni niteliğindeki Uçhisar Kalesini, 2023 yılında 300 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

    Verimli bir yıl geçirdiklerini aktaran Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü; “Kapadokya bölgesinde özellikle konaklama açısından verimli bir yıl geçti. Bu durumdan turizmcilerimiz de memnun. Dünya üzerindeki sirkülasyonun yüzde 30 civarında artacağı yönünde resmi açıklamalar yapıldı. Bu artış özellikle Antalya, İstanbul ve Kapadokya bölgesinde yüzde 50’yi aşacağını düşünmekteyim” dedi.

    Kalesinin stratejik ağırlığının ayrı bir öneme sahip olduğunu söyleyen Süslü; “Uçhisar Kalesi hem bölgenin hem de kasabamızın sembolik yerlerinden biri. Dünyanın en büyük peribacası olarak adlandırılan, yerli ve yabancı ziyaretçilerin akınına uğrayan bir yer. Kapadokya bölgesinin tamamını görme imkanına sahip olan Uçhisar Kalesi'ni 300 bin civarında yerli ve yabancı turist ziyaret etti” şeklinde konuştu.

    Bütün Kapadokya’nın kuşbakışı görülebileceği tek nokta olma özelliğine sahip Uçhisar Kalesi'ne çıkıldığında Güvercinlik Vadisi'nden başlayarak Avanos'a kadar olan vadiler, Ortahisar Kalesi, Göreme Beldesi, Göreme Açıkhava Müzesi, Kılıçlar Vadisi, Kızılçukur, Güllüdere, Aşk Vadisi, Cevizli Bağ vadisi, Çavuşin, Boztepe, Aktepe, Erciyes Dağı ile Hasan Dağını açık bir şekilde görülebilmektedir.

    Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
    Kaynak: İHA
    GeziKültürKapadokya
    Haberler > Kültür - Sanat > Kapadokya'da bulunan dünyanın en büyük doğal gökdelenine ziyaretçi akını
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