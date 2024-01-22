Kapadokya’dan harika görüntüler! Çin’den de Arjantin’den de gelen var…

22 Ocak 2024 12:35 - Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2024 12:39

Türkiye’nin en önemli turizm noktalarından Nevşehir'de akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışının ardından Kapadokya bölgesi beyaz örtüyle kaplandı.

Yılda yaklaşık 5 milyon yerli ve yabancı turist ağırlayan Kapadokya bölgesi; kışın da turistlerin ilgi gösterdiği turizm destinasyonları arasında yer alıyor.

Peribacaları, doğal kaya oluşumları ve ilginç vadileri ile yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Kapadokya, kar yağışı ile bir başka güzelliğe büründü. Göreme, Ürgüp, Zelve-Paşabağları, Çavuşin ve Uçhisar gibi bölgeleri ziyaret eden yerli ve yabancı turistler beyaz manzarayı fotoğrafladı. Kapadokya'ya gelen turistler, Uçhisar Kalesi'nin alt kısmında bulunan Cevizli Bağ vadisinden dünyanın en büyük gökdeleni olan Uçhisar Kalesi'ni izleyerek bol bol fotoğraf çektirdi.

“ÇİN’DEN GELİYORUM, HARİKA MANZARA VAR”

Çin’den gelen Liu Hong yaptığı açıklamada, "Çin’den geliyoruz. Bugün tesadüfen kar manzarası ile karşılaştık. Kapadokya’daki vadileri ve bu kaleyi gördüm. Çok güzeller. Kar manzaraya ayrı bir parlaklık ve canlılık katmış" dedi.

“KIZIM TAVSİYE ETTİ, ARJANTİN’DEN GELDİK”

Kızının tavsiyesi üzerine Kapadokya’ya geldiğini söyleyen Arjantinli turist Adrian Sanchez ise, "15 yıl önce kızım Türkiye ve Kapadokya gezisine gelmişti. Bize çok tavsiye etti. Bu mevsimde Türkiye’ye genel olarak kar yağdığını biliyoruz. Bu görüntü de bize doğanın bir hediyesi oldu. Kapadokya’yı hiç karlı ve beyazlar içinde hayal etmemiştik. Bu nedenle çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.