Kar 20 santimetreye kadar çıkacak! 23 il için uyarılar peş peşe geldi

22 Ocak 2024 11:16 - Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2024 11:19

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son tahminlere göre hava sıcaklıkları iç kesimler ve Doğu Karadeniz'de 8 ila 10 derece azalacak, diğer kesimlerinde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

"KUVVETLİ VE YOĞUN KAR YAĞIŞI BEKLİYORUZ"

Kar ve buzlanma ile ilgili bir uyarı da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nden geldi. Meteorolojinin son raporunu hatırlatan Özhaseki “Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusu ve Siirt'in yükseklerinde kuvvetli ve yoğun kar yağışı bekliyoruz. Vatandaşlarımızdan çığ tehlikesi, buzlanma, don ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını istirham ediyorum” ifadelerini kullandı.

23 KENT İÇİN ALARM VERİLDİ

Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Muş, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Van, Batman, Şırnak, Ardahan

KAR YAĞACAK ŞEHİRLER

Kars, Ardahan ve Ağrı ile kuzey ve doğu ilçeleri başta olmak üzere Erzurum çevreleri ve Muş’un yükseklerinde kuvvetli (10-20 cm), Bitlis, Van’ın kuzey ve güney ilçeleri, Siirt’in yüksekleri, Şırnak’ın doğusunun yüksekleri ile yüksek kesimleri başta olmak üzere Hakkari’de yer yer yoğun (20 cm üzeri) karla karışık yağmur ve kar yağışları beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, çığ, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu 2

İstanbul: Çok bulutlu, hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu 7

İzmir: Çok bulutlu 11

Adana: Çok bulutlu 20

Antalya: Çok bulutlu 20

Samsun: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 8

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık ve kar yağışlı (Yağışların yükseklerinde yer yer kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.) 7

Erzurum: Çok bulutlu ve aralıklı karla karışık yağmur ve zamanla kar yağışlı (Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.) 1

Diyarbakır: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 12