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    Kar 20 santimetreye kadar çıkacak! 23 il için uyarılar peş peşe geldi

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Meteorolojinin paylaştığı son bilgiye göre bazı kentlerde sıcaklık 8 ila 10 derece düşecek. 23 il için de sarı kod alarmı verildi. Kar ve buzlanma ile ilgili bir uyarı da Bakan Özhaseki’nden geldi. Özhaseki, “Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusu ve Siirt'in yükseklerinde kuvvetli ve yoğun kar yağışı bekliyoruz. Vatandaşlarımızdan çığ tehlikesi, buzlanma, don ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını istirham ediyorum” ifadelerini kullandı.

    Kar 20 santimetreye kadar çıkacak! 23 il için uyarılar peş peşe geldi
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son tahminlere göre hava sıcaklıkları iç kesimler ve Doğu Karadeniz'de 8 ila 10 derece azalacak, diğer kesimlerinde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

    "KUVVETLİ VE YOĞUN KAR YAĞIŞI BEKLİYORUZ"

    Kar ve buzlanma ile ilgili bir uyarı da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nden geldi. Meteorolojinin son raporunu hatırlatan Özhaseki “Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusu ve Siirt'in yükseklerinde kuvvetli ve yoğun kar yağışı bekliyoruz. Vatandaşlarımızdan çığ tehlikesi, buzlanma, don ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını istirham ediyorum” ifadelerini kullandı.

    Kar 20 santimetreye kadar çıkacak! 23 il için uyarılar peş peşe geldi

    23 KENT İÇİN ALARM VERİLDİ

    Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Muş, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Van, Batman, Şırnak, Ardahan

    Kar 20 santimetreye kadar çıkacak! 23 il için uyarılar peş peşe geldi

    KAR YAĞACAK ŞEHİRLER

    Kars, Ardahan ve Ağrı ile kuzey ve doğu ilçeleri başta olmak üzere Erzurum çevreleri ve Muş’un yükseklerinde kuvvetli (10-20 cm), Bitlis, Van’ın kuzey ve güney ilçeleri, Siirt’in yüksekleri, Şırnak’ın doğusunun yüksekleri ile yüksek kesimleri başta olmak üzere Hakkari’de yer yer yoğun (20 cm üzeri) karla karışık yağmur ve kar yağışları beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, çığ, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

    Ankara: Çok bulutlu 2

    İstanbul: Çok bulutlu, hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu 7

    İzmir: Çok bulutlu 11

    Adana: Çok bulutlu 20

    Antalya: Çok bulutlu 20

    Samsun: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 8

    Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık ve kar yağışlı (Yağışların yükseklerinde yer yer kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.) 7

    Erzurum: Çok bulutlu ve aralıklı karla karışık yağmur ve zamanla kar yağışlı (Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.) 1

    Diyarbakır: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 12

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    KarMeteorolojiİller
    Haberler > Gündem > Kar 20 santimetreye kadar çıkacak! 23 il için uyarılar peş peşe geldi
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