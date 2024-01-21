Meteoroloji'den 28 şehre yoğun kar uyarısı! Alarm verildi, lapa lapa yağacak

21 Ocak 2024 23:06 - Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2024 23:14

Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası yurdun batısı başta olmak üzere tüm Türkiye'yi etkisi altına aldı. İstanbul'un dibinde Trakya bölgesi yoğun kar yağışıyla mücadele ederken, Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere 28 ilde yoğun kar yağışı etkili olacak. Hava tahmin kurumu bu iller için sarı kodlu uyarı yayımlayarak vatandaşların olumsuz hava koşulları sebebiyle dikkatli ve tedbirli olmaları istedi.

Meteoroloji'ye göre ülkenin büyük bir bölümü çok bulutlu olacakken, Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgeleri ile Kırklareli, Afyonkarahisar, Denizli, Kastamonu ve Sinop çevreleri yağışlı geçecek. Kıyı ve güneydoğu kesimlerde yağmur ve sağanak beklenirken, diğer bölgelerde yağmurun zamanla karla karışık yağmura dönüşmesi ve yüksek kesimlerde kar yağışı görülmesi öngörülüyor.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT!

Özellikle İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu çevrelerinde yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Kuzey, iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesine karşı uyarıda bulunuyor.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklıklarında İç kesimler ve Doğu Karadeniz'de hissedilir derecede (8 ila 10 derece) azalacağı, diğer kesimlerinde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

YOĞUN KAR GELİYOR

Meteoroloji’den yapılan son değerlendirmelere göre; gece saatlerinden itibaren Kars, Ardahan ve Ağrı ile kuzey ve doğu ilçeleri başta olmak üzere Erzurum çevreleri ve Muş’un yükseklerinde kuvvetli (10-20 cm), Bitlis, Van’ın kuzey ve güney ilçeleri, Siirt’in yüksekleri, Şırnak’ın doğusunun yüksekleri ile yüksek kesimleri başta olmak üzere Hakkari’de yer yer yoğun (20 cm üzeri) karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Doğu Karadeniz'de yağmur, 1600 metre üzeri yükseklerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülen yağışların, zamanla havanın soğumasıyla akşam saatlerinden sonra Trabzon, Giresun, Gümüşhane, Rize ve Artvin'de 500 metre üzeri yüksek kesimlerde de kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

28 KENTE SARI KODLU UYARI

Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Konya, Malatya, Kahramanmaraş, Muş, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Van, Aksaray, Batman, Şırnak, Ardahan ve Osmaniye'ye sarı kodlu uyarı yapıldı.