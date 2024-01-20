Kar sınırı geçti, göz gözü görmüyor! Meteoroloji uzmanı İstanbul'da karın yağacağı tek yeri açıkladı

20 Ocak 2024 20:35 - Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2024 01:16

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul dahil Marmara'daki 9 il için 'sarı' kodlu uyarı vermişti. Balkanlardan gelmesi beklenen soğuk hava dalgası yurdun batısından giriş yaptı. Kırklareli ve Edirne'de kar yağışı etkisini gösteren kar nedeniyle göz gözü görmüyor! İstanbul sınırını geçen kar Çatalca'da etkili oldu. Peki İstanbul'un iç kesimlerinde kar yağacak mı? Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten, kar yağışı için tahminini açıkladı.

KAR YAĞIŞI TRAKYA'DA ETKİLİ OLUYOR

Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası Trakya'da etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde ve Edirne'de kar yağışı akşam saatlerinde etkili oldu.

Kırklareli'nde Bulgaristan’a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı, Kofçaz ve Demirköy ilçelerinde başlayan kar yağışı kısa sürede beyaza bürüdü. Hava sıcaklığının 0’ın altında 1 derece ölçüldüğü yüksek kesimlerde yer yer kar kalınlığı 4 santimetreye kadar ulaştı.

EDİRNE'DE GÖZ GÖZÜ GÖRMÜYOR

Kar yağışı Edirne'nin rakımı yüksek bölgelerinde etkili olmaya başladı. Kapıkule Sınır Kapısı ve sınırdaki Balkan köylerinde tipi şeklinde görülen kar yağışı zaman zaman zor anlar yaşattı.

Jandarma ve polis ekipleri Kapıkule-Edirne karayolunda sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Ekipler kar altında sürücüleri güvenli bir şekilde ilerlemesi için güvenlik önlemlerini artırdı.

KAR İSTANBUL SINIRINDAN GİRİŞ YAPTI

İstanbulluların merakla beklediği kar, mega kente giriş yaptı. Kar yağışı İstanbul'un Çatalca ilçesinde etkisini gösteriyor. Bir araçta kaydedilen görüntülere göre an itibarıyla Çatalca Binkılıç beyaza büründü.

İSTANBUL'UN İÇ KESİMLERİNDE KAR YAĞACAK MI?

Meteoroloji tahminleriyle öne çıkan Kerem Ökten, sosyal medya hesabı üzerinden şu yorumu yaptı: "Harika bir cephe. Bol yağış bırakıyor. Hava hızlı soğudu. İstanbul'da çok sayıda istasyon'da akşamleyin kar taneleri görülebilir... Saatler ilerledikçe Trakya tamamen beyaza bürünecek. İstanbul'da da Anadolu yakasında kar bekleniyor. Mor renkler kar.."