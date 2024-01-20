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    Meteoroloji'den Ege Denizi'nde fırtına uyarısı

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü yarın ilk saatlerden itibaren Ege Denizi'nde fırtına beklendiğini duyurdu. Vatandaşlar dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

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    Güncel Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Ege Denizi'ne ilişkin uyarı yayımladı. Fırtına beklendiği belirtilerek vatandaş uyarıldı.

    Yapılan açıklama şöyle:

    "Güney Ege’de rüzgarın, yarın (21.01.2024 Pazar) ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, Salı günü (23.01.2024) sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Fırtınanın oluşturabileceği deniz ulaşımında aksama v.b. olumsuzluklara karşı başta denizcilerimiz olmak üzere ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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    Haberler > Güncel > Meteoroloji'den Ege Denizi'nde fırtına uyarısı
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