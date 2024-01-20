Meteoroloji'den Ege Denizi'nde fırtına uyarısı

20 Ocak 2024 15:13 - Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2024 15:18

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Ege Denizi'ne ilişkin uyarı yayımladı. Fırtına beklendiği belirtilerek vatandaş uyarıldı.

Yapılan açıklama şöyle:

"Güney Ege’de rüzgarın, yarın (21.01.2024 Pazar) ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, Salı günü (23.01.2024) sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Fırtınanın oluşturabileceği deniz ulaşımında aksama v.b. olumsuzluklara karşı başta denizcilerimiz olmak üzere ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."