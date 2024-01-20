İstanbul dahil 9 kente sarı uyarı! Kuvvetli yağmur ve kar geliyor

20 Ocak 2024 09:02 - Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2024 09:26

Meteoroloji 20 Ocak 2024 hava durumu tahminlerini paylaştı, hafta sonu kar ve sağanak beklenen iller belli oldu. İstanbul dahil Marmara'daki 9 il için 'sarı' kodlu uyarı veren Meteroloji, yurt genelinde sıcaklıkların 8 ila 10 derece düşeceğini duyurdu. İşte günün hava durumu tahminleri...

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? (20 OCAK 2024)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Giresun, Erzurum ve Muş çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, Trakya kesimi, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Karadeniz’in iç kesimleri ile Bilecik, Eskişehir, Erzurum ve Muş çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Marmara (Bilecik hariç), Kuzey Ege kıyıları ile Batı ve Orta Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığı kuzeybatı kesimlerde hissedilir derecede (8 ila 10 derece) azalacak. Rüzgar ise genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esecek.

9 KENTTE 'SARI KODLU' UYARI

Meteoroloji, 9 kentte beklenen kuvvetli sağanak nedeniyle sarı kodlu uyarı verdi. Bu illerde yaşayan vatandaşları ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olması gerektiği konusunda uyardı.

Sarı kod ile uyarı alan iller şöyle: Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Tekirdağ ve Yalova.

HANGİ İLLERDE YAĞIŞ GÖRÜLECEK?

Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin yağış beklenen illerle ilgili şu bilgileri verdi:

"Cumartesi günü İstanbul başta olmak üzere Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova ve Kocaeli çevrelerinde kuvvetli yağmur etkili olacak. Edirne ve Kırklareli'nde yine kuvvetli yer yer çok kuvvetli yağışlar göreceğiz."

Pazar günü tüm bölgelerde yağış beklendiğini belirten Tekin, "Özellikle Ege kıyıları, Kuzey Ege’nin kuzeyinde, İç Anadolu’da, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun batısında yağışlar kuvvetli olacak" dedi.

3 BÜYÜK İLDE HAVA NASIL OLACAK?

3 büyük ilde de hafta sonu yağışlı bir hava hakim olacak. Tekin, İstanbul, Ankara ve İzmir'de beklenen hava durumuyla ilgili şunları aktardı:

"Hafta sonu Başkentte yağış iki gün boyunca kendini gösterecek, cumartesi günü yağış akşam saatlerinden sonra başlayacak. İstanbul’a bakıldığında önümüzdeki üç gün boyunca aralıklarla yağmur devam edecek. İzmir'de ise yine hafta sonu yağış göreceğiz kuvvetli olma ihtimali yüksek."

İL İL HAVA GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

ANKARA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KONYA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

BOLU °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GAZİANTEP °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı