İstanbul'da kar yağışı için tarih verildi! Hem hafta sonuna hem ay sonuna dikkat

17 Ocak 2024 18:44 - Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2024 18:54

Yeni yılın ilk günlerinden bu yana İstanbul'da etkili olan soğuk hava dalgası, beklenen kar yağışını getirmedi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü sıcaklıkların daha da düşeceğini açıkladı, gözler uzmanlara çevrildi. "İstanbul'a kar yağacak mı, bu hafta sonu İstanbul'da hava nasıl olacak?" gibi soruların cevabı merakla beklenirken, Meteoroloji Mühendisi Dr. Güven Özdemir tarih verdi.

SICAKLIKLAR 10 DERECE DÜŞECEK

Meteoroloji, bu hafta sonu yurt genelinde sıcaklıkların düşeceğini duyurdu. Özellikle Marmara ve İstanbul başta olmak üzere Karadeniz ve Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava bölgede etkisini hissettirecek. Bölgede cuma günü 17 ila 18 derece arasında olması beklenen hava sıcaklığının 8-9 derece kadar düşmesi bekleniyor.

İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi ve meteoroloji mühendisi Dr. Güven Özdemir, Marmara Bölgesi'nde bu günlerde lodosun etkili olduğunu belirterek, az da olsa yağışların yaşandığını aktardı.

"SİS VE BUZLANMA GÖRÜLEBİLİR"

Bölgenin çarşamba ve perşembe günü yüksek basıncın etkisi altında olacağını dile getiren Özdemir, "Bundan dolayı sis ve buzlanma görülebilir. Perşembe gününden itibaren tekrar lodosu güneyden, Afrika üzerinden alacağız" ifadelerini kullandı.

Özdemir, lodosla birlikte cuma günü İstanbul'da hava sıcaklığının 13-17 dereceye kadar çıkacağını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Cuma akşamından itibaren rüzgarın kuzeye dönmesiyle sıcaklıklar hızla düşmeye başlayacak. Sıcaklıklar 8 ila 9 derece düşecek. Soğuk hava kütlesi Marmara Bölgesi'ne Karadeniz ve Balkanlar üzerinden geliyor. Yeni sistemle cumartesi, pazar ve pazartesi yağış olacak.

"İSTANBUL'DA AZ DA OLSA KAR İHTİMALİ VAR"

Marmara Bölgesi'nin deniz seviyesinde bulunan alanlarında karla karışık yağmur, zaman zaman da kuvvetli yağış almasını bekliyoruz. Edirne ve Kırklareli'nde kar yağışı bekliyoruz. Yüksek kesimlerde Anadolu'ya doğru gittikçe kar yağışı daha artacak. İstanbul'da kar yağışı 4 derecenin altına düştüğü zaman az da olsa görülme ihtimali olabilir."

KAR YAĞIŞI İÇİN OCAK AYINI İŞARET ETTİ

Salı gününden itibaren Marmara Bölgesi'nin tekrar yüksek basınç etkisi altına gireceği, buzlanma ve don yaşanacağı, sisin etkili olacağı uyarılarında da bulunan Özdemir, yağışın İstanbul'daki barajlarda su seviyesini artıracağına dikkati çekti.

Bölgeye yağan her bir damlanın önemli olduğunu anlatan Özdemir, İstanbul'da ocak ayı sonunda kar ihtimalinin yüksek olduğunu da sözlerine ekledi.