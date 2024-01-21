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    Yağış ve rüzgara dikkat! Meteoroloji'den 13 ile sarı kodlu uyarı

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Tükiye genelinde soğuk hava etkili olurken Meteoroloji, 13 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Marmara'da ise yağışın yanı sıra rüzgar da etkisini sürdürecek.

    Yağış ve rüzgara dikkat! Meteoroloji&#039;den 13 ile sarı kodlu uyarı
    Güncel Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü son tahminlerini paylaştı. Türkiye genelinin çok bulutlu, Marmara'nın kuzeybatısı hariç yurt genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    Kıyı kesimler ile güneydoğu kesimlerde yağmur ve sağanak; diğer yerlerde yağmur, zamanla karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun batısı ile Adıyaman çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

    Kuzey, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

    HAVA SICAKLIĞI

    Hava sıcaklıklarında yurdun güneydoğu kesimlerinde önemli bir değişiklik olmayacağı, diğer yerlerde hissedilir derecede (8 ila 10 derece) azalacağı tahmin ediliyor.

    RÜZGAR

    Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

    Yağışların, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun batısı ile Adıyaman çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

    Rüzgârın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    13 İLE SARI KODLU UYARI

    13 il için sarı kodlu uyarı yayımlandı. Sarı kod verilen iller şöyle:

    1. Adıyaman
    2. Diyarbakır
    3. Erzincan
    4. Malatya
    5. Sivas
    6. Aksaray
    7. Osmaniye
    8. Bingöl
    9. Elazığ
    10. Konya
    11. Kahramanmaraş
    12. Tunceli
    13. Batman

    MARMARA

    Çok bulutlu, kuzeybatı kesimleri hariç bölge genelinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

    EDİRNE °C, 6°C
    Çok bulutlu

    İSTANBUL °C, 7°C
    Çok bulutlu

    KIRKLARELİ °C, 4°C
    Çok bulutlu

    KOCAELİ °C, 7°C
    Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu

    EGE

    Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

    A.KARAHİSAR °C, 5°C
    Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, zamanla kar yağışlı

    DENİZLİ °C, 13°C
    Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

    İZMİR °C, 11°C
    Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

    MANİSA °C, 8°C
    Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

    AKDENİZ

    Çok bulutlu, Burdur ve Hatay dışında kalan yerlerde yer yer kuvvetli olmak üzere, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

    ADANA °C, 16°C
    Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

    ANTALYA °C, 17°C
    Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    HATAY °C, 14°C
    Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

    ISPARTA °C, 11°C
    Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

    İÇ ANADOLU

    Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin güney ve doğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

    ANKARA °C, 5°C
    Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

    ESKİŞEHİR °C, 2°C
    Çok bulutlu ve akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

    KONYA °C, 7°C
    Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.

    YOZGAT °C, 6°C
    Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

    BATI KARADENİZ

    Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

    BOLU °C, 3°C
    Çok bulutlu ve akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

    KASTAMONU °C, 2°C
    Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağışlı, yağışların, kıyılarında yağmur, iç kesimlerinde kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

    SİNOP °C, 8°C
    Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

    ZONGULDAK °C, 8°C
    Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ

    Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli olması beklenen yağışların kıyılarda yağmur, iç kesimlerde zamanla karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

    AMASYA °C, 6°C
    Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

    SAMSUN °C, 8°C
    Çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

    TOKAT °C, 7°C
    Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

    TRABZON °C, 13°C
    Çok bulutlu, gece saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

    DOĞU ANADOLU

    Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

    ERZURUM °C, 3°C
    Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

    KARS °C, 4°C
    Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde aralıklı kar yağışlı

    MALATYA °C, 10°C
    Çok bulutlu, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

    VAN °C, 7°C
    Çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

    GÜNEYDOĞU ANADOLU

    Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Adıyaman çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

    DİYARBAKIR °C, 10°C
    Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

    GAZİANTEP °C, 11°C
    Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

    SİİRT °C, 8°C
    Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

    ŞANLIURFA °C, 14°C
    Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

    5 GÜNLÜK HARİTALU TAHMİN

    Yağış ve rüzgara dikkat! Meteoroloji'den 13 ile sarı kodlu uyarı

    Yağış ve rüzgara dikkat! Meteoroloji'den 13 ile sarı kodlu uyarıYağış ve rüzgara dikkat! Meteoroloji'den 13 ile sarı kodlu uyarıYağış ve rüzgara dikkat! Meteoroloji'den 13 ile sarı kodlu uyarıYağış ve rüzgara dikkat! Meteoroloji'den 13 ile sarı kodlu uyarı

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    MeteorolojiHava Durumu
    Haberler > Güncel > Yağış ve rüzgara dikkat! Meteoroloji'den 13 ile sarı kodlu uyarı
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