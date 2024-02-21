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    Endişelendiren rapor: Gazze'de ateşkes olsa bile 11 bin insan daha hastalıklardan ölecek

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Endişelendiren rapor: Gazze&#039;de ateşkes olsa bile 11 bin insan daha hastalıklardan ölecek
    Gazze, Filistin, İsrail, Savaş, Haber

    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    İngiltere ve ABD üniversitelerinde yapılan araştırmaya göre Gazze'de, ateşkes ilan edilse dahi ağustosa kadar 11 bin 580 kişi salgınlar, hastalıklar ve yaralanmalar gibi nedenlerle hayatını kaybedecek. Mevcut durumun devamı halinde ise şu an 29 bin olan can kaybının, 66 bin 720'ye ulaşacağı tahmin ediliyor.

    İsrail'in 7 Ekim'den bu yana katliam yaptığı Gazze'de tam bir insanlık dramı yaşanıyor. İsrail'in 137 gündür sürdürdüğü saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 195'e yükseldi.

    3 FARKLI SENARYO VAR

    Londra Üniversitesi, Hijyen ve Tropikal İlaçlar Okuluna bağlı İnsani Krizlerde Sağlık Merkezi ile ABD'nin Johns Hopkins Üniversitesi İnsani Sağlık Merkezi, Gazze'deki durumun 3 farklı senaryoda nasıl değişeceğini ortaya koyan raporunu yayımladı. Ateşkesin ilan edildiği, mevcut saldırıların aynı şekilde devam ettiği ve saldırıların şiddetinin arttığı senaryolara göre hazırlanan rapor, 7 Şubat-6 Ağustos 2024 tarihlerinde Gazze'deki toplum sağlığının nasıl değişeceğine ilişkin projeksiyonları ortaya koydu.

    ATEŞKES İLAN EDİLSE BİLE 6 AYDA 11 BİN KİŞİ DAHA ÖLECEK

    Raporda, Gazze'de ateşkes ilan edildiği bir ortamda savaşın etkileri, bulaşıcı ya da bulaşıcı olmayan hastalıklar ile anne ve yeni doğan sağlığını etkileyen sebepler nedeniyle 6 bin 550 kişinin öleceği tahmini yapılırken, mevcut durumun devam etmesi halinde ölü sayısının 58 bin 260'a, saldırıların şiddetinin artması halinde ise ölenlerin sayısının 74 bin 290'a çıkacağı öngörüldü.

    Bu duruma salgın hastalıkların da etkilemesiyle ateşkes ortamında gelecek 6 ayda (Ağustos'a kadar) Gazze'de 11 bin 580 kişinin öleceği belirtilen raporda, mevcut durumun devamı halinde ölü sayısının 66 bin 720'ye, şiddetin artması halinde ise 85 bin 750'ye ulaşacağı tahmin edildi.

    Endişelendiren rapor: Gazze'de ateşkes olsa bile 11 bin insan daha hastalıklardan ölecek

    BULAŞICI HASTALIKLARLA MÜCADELE EDİYORLAR

    Raporda, salgınlarda ise en fazla ölümün kolera, çocuk felci, kızamık ve meningokokal menenjitten kaynaklanacağı öngörüldü. Ateşkes ortamında Gazzelilerin ölümüne sebep olacak en büyük faktörün bulaşıcı hastalıklar olduğuna vurgu yapılan raporda, mevcut durumda ya da şiddetin arttığı ortamda ise yaralıların bulaşıcı hastalıklara yakalanmasının büyük sayıda ölümlere sebep olabileceği kaydedildi.

    En iyi senaryoda su, sağlık, beslenme ve barınma koşullarının iyileşmesinin alacağı zamanın ölümlerin artmasına da sebep olacağı kaydedildi. Rapora göre gelecek 6 ayda ölenlerin yüzde 34'ünü 0-15 yaş arası çocuklar, yüzde 57'sini ise erkekler oluşturacak. Ayrıca tüm senaryolarda anne, yeni doğan ve ölü doğum sayılarında artış tahmin ediliyor.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
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