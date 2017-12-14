Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yangın, 04.30 sıralarında Şişli Ergenekon Mahallesi Çimen Sokak üzerinde bulunan bir binanın çatısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı binanın çatısında yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yangını söndürmeye başladı. Binada bulunan vatandaşlar binanın dışına çıktı. Ekipler yangını söndürürken çatıdaki yanma anı cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.