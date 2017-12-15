Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Denizli’de temizlik yaparken düşerek ayağı kırılan Kübra Özkan (58), olay sonrası hemen hastaneye kaldırıldı. Özkan’ın ayağı, gittiği ilk hastanede alçıya alınmak istendi, ancak Özkan detaylı muayene edilmesi gerektiğini belirterek, buna engel oldu. Muayene sonrası yüksek enfeksiyon sebebiyle ayağın kesileceği söylenen Özkan, Denizli Cerrahi Hastanesine getirildi.

Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı Op. Dr. Süleyman Hatay tarafından yapılan muayene sonrası zorlu bir tedavi süreci başladı. Özkan, gerekli tetkiklerin ardından ameliyata alındı. 17 kez anestezi alarak ameliyata alınan Özkan, 5 aylık yoğun bir tedavinin ardından sağlıklı bir şekilde yürümeye başladı.

Ayağının kurtulmasından dolayı çok mutlu olduğunu belirten Kübra Özkan, "Ben temizlik yaparken, ayağımın üzerine düştüm, bileğimi kırdım. Kırılınca hastaneye kaldırıldım, hastanede 'alçıya alalım' dediler. Biz de önce muayene edin, sonra alçıya alın deyip alçıya aldırmadık. Sonra başka hastanelere gittik, hastanelerin birinde ayağımın kesileceği söylendi. Burada 17 kez ameliyat oldum ve 5 tedavinin ardından ayağım kurtuldu. Çok mutluyum" diye konuştu.

Kübra Özkan’ın ayağının yoğun tedavinin ardından kurtulduğunu dile getiren Op. Dr. Süleyman Hatay, "Bir akşam evde otururken, biri ağlayarak beni aradı. Annemin ayağı kesilecekmiş, eğer siz keserseniz hemen getirelim dedi. İlginç bir şey, ayağının kesilmesi için ricacı oluyor. Hiçbir şey bilmiyoruz, hiçbir şey görmedik, buna rağmen getirin bir bakalım dedim. Ayağını gördüğüm zaman çok ağır bir enfeksiyonu vardı, çok şiddetli ağrıları var. Kendileri ile konuştuktan sonra aslında, ayağının kesilmesine gerek olmadığını, yoğun bir tedavi gerektiğini konuştuk. Meşakkatli bir yol ama başarılı olacağımızı söyledik. Yaklaşık 17 kez anestezi aldı ve yavaş yavaş iyileşti. Şuan durumu iyi hastanemizden taburcu ettik. 5 ay tedavi gördü, artık yürüyor, fizik tedavi görüyor. Son derece mutluyuz" dedi.