Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Vali Osman Kaymak, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Samsun İnsan ve Medeniyet Hareketi tarafından ortaklaşa organize edilen, “Gençlere Değer Projesi” kapsamında İlkadım, Atakum, Canik, Tekkeköy ve 19 Mayıs ilçelerinden gelen öğrenci ve öğretmenleri kabul etti. Vali Kaymak toplantı öncesi yaptığı konuşmasında Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) dikkat çekti. Kaymak şunları söyledi: “FETÖ terör örgütü yurt dışından emir alarak Türkiye'de kendi insanını bombalayacak kadar gaddarlaştılar. İnsanların haklarını yiyerek kendi arkadaşlarını, üyelerini, insanlarını polis, savcı, hakim, asker ve kaymakam yaptılar. Tamamıyla Türkiye'deki sistemi altüst ettiler. Bir sivil toplum kuruluşu dini değerleri referans alıyorsa bunları dinimizle kıyaslamamız gerekiyor. Onun için dinimizi, kitabımızı iyi okuyup anlamamız gerekiyor. Bizim dinimizde adalet var, hakkaniyet var ve eşitlik var. Bu FETÖ terör örgütü dinimizin temel hükümlerini kendi menfaatleri doğrultusunda kullanarak bir tavır ortaya koydular ve böylece ülkemizde 15 Temmuz darbe girişiminde bulundular. Sizler çalışmalarınıza devam edin. İnanıyorum ki, bu çalışmalar sonunda gençlerimiz gerçekten kendi alanlarında derslerine çalışan, okuyan ve yorumlayan bir genç olarak hayatına devam edecekler.”



Görsel ve uygulamalı eğitimin en etkin ve en iyi eğitim olduğunu söyleyen Vali Kaymak, öğrencilerin sorularına cevap vererek, “Öncelikle bir müdür, bir amir, bir kaymakam veya vali adil olmak durumunda. Öncelikle işlerinde insanlara hoşgörü ve sevgi ile yaklaşması lazım. Bunları sözde değil icraat ile ortaya koyarsa, insanlar kendilerine saygı duyacaktır. Özellikle illerde, büyükşehirlerde madde bağımlılığı çok büyük bir sorun. Her gün bununla ilgili ilimizde asayiş toplantıları yapıyoruz. Bu konu ile ilgili hükümetimiz çok büyük bir çalışma yapıyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız, Emniyet Genel Müdürlüğümüz ve Milli Eğitim Bakanlığımız özellikle madde bağımlılığının eğitimlerini okullarda vermeye çalışıyor. Şu an devlet olarak önceliğimiz kişilerin bu yabancı madde dediğimiz uyuşturucuya ulaşımını, erişimini engellemek için bu anlamda çok ciddi operasyonlar yapıyoruz” diye konuştu.

“Bir insan feda edilemeyecek kadar kıymetlidir, değerlidir”



“Bir insan feda edilemeyecek kadar kıymetlidir, değerlidir” diyen Osman Kaymak, “Her çocuğun, her insanın bir güzel tarafı vardır, bir yeteneği vardır. Onu bulup keşfetmek öğretmenlerin görevidir. Bütün çocuklara hoşgörü ile sevgi ile yaklaşıp onların yeteneklerini ortaya çıkarmak çok önemli. Çok yetenekli bir çocuğu keşfedemeyip, onun o yeteneğinin yok olmasına sebep olmak büyük bir vebaldir. Onun için öğretmenlerimiz, öğrencilerimizin yeteneklerini keşfedebilmeli ve öğrencilerimizi iyi tanımaları lazım. Değerli öğretmenler ve öğrenciler, görev yaptığım yerlerden iyi intibalar ile ayrılmak benim en büyük hedefim oldu. Sizlerin de ileride bu makamlara gelerek görev yaptığınız yerlerde iyi intibalar bırakmanızı dilerim” ifadelerini kullandı.



Toplantının sonunda öğretmen ve öğrenciler Vali Osman Kaymak ile hatıra fotoğrafı çektirdi.