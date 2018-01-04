Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Manisa'nın Yunusemre ilçesi Menemen çevre yolu Horozköy Mahallesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erkan T. idaresindeki 45 AK 685 plakalı araç, kavşaktan Horozköy Mahallesi'ne giriş yapmak istediği sırada Manisa'dan Menemen istikametine hareket eden sürücüsü belirlenemeyen 34 RP 2426 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürüklenen iki araç Burçin G. idaresindeki 35 AY 3313 araca çarptı. Kaza sonrası Erkan T. idaresindeki 45 AK 685 plakalı araçta bulunan üç kişi ile 35 AY 3313 plakalı araçtaki Burçin G. ve 34 RP 2426 plakalı araç içerisindeki bir kişi olmak üzere 5 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kazada 45 AK 685 plakalı araçta bulunan bir kişi araçta sıkışması nedeniyle olay yerine Manisa Büyükşehir İtfaiye ekipleri de sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda yaralı kadın araç içerisinden çıkarıldı. Yaralılar çevredeki çeşitli hastanelere kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Öte yandan, kazaya karışan araçlardan birinde teneke alkol kutularının bulunması ise dikkat çekti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.