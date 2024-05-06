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5, 5 milyona ağa oldu! Yüzlerce pehlivan er meydanında kozlarını paylaştı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 2. Mustafa Kiremitli Yağlı Güreşleri'nde 71'i başpehlivan 1004 güreşçi katıldı.

Fethiye Belediyesi tarafından Karaçulha Mahallesi'ndeki futbol sahasında gerçekleştirilen güreşlerde başpehlivan Ali Gürbüz kazandı.

5, 5 milyona ağa oldu! Yüzlerce pehlivan er meydanında kozlarını paylaştı - 1. Resim

Kıyasıya mücadelelerin yaşandığı güreşlerde, finalde Cengizhan Şimşek'i yenen Ali Gürbüz birinci oldu.

5, 5 milyona ağa oldu! Yüzlerce pehlivan er meydanında kozlarını paylaştı - 2. Resim

Güreş ağalığı için 5 kişinin yarıştığı açık artırmayı, 5 milyon 500 bin lira ile en yüksek teklifi veren iş insanı Bayram Kiremitli'nin oğlu Batuhan Kiremitli (22) kazandı.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen sene başlattıkları güreşi bu yıl bölgeye birçok hizmeti olan merhum Mustafa Kiremitli adıyla devam ettirdiklerini söyledi.

5, 5 milyona ağa oldu! Yüzlerce pehlivan er meydanında kozlarını paylaştı - 3. Resim

Birbirinden değerli güreşçilerin ata sporunun yaşamasına vesile olduğunu belirten Karaca, bir sporcunun kolay yetişmediğini onlara destek olunması gerektiğini kaydetti.

5, 5 milyona ağa oldu! Yüzlerce pehlivan er meydanında kozlarını paylaştı - 4. Resim

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise Anadolu'nun her yerinde yağlı güreş kültürünün devam ettiğini, bunun devam ettirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Güreşleri, AK Parti ve CHP'li vekiller birlikte izledi.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: Anadolu Ajansı
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