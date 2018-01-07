Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Hizan ilçesine bağlı Akşar ve Ekinli köyleri kırsalında bölücü terör örgütü (BTÖ) üyelerine yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, “BTÖ mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla 6 Ocak 2018 günü Bitlis İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Şehit Güvenlik Korucusu Musluh Yaldız-48 Operasyonu icra edilmiştir. Operasyon kapsamında muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilmiş olup, bulunan malzemeler cumhuriyet savcılığına bilgi verilerek yerinde imha edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkının da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir” denildi.