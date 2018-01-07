Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Hizan ilçesine bağlı Akşar ve Ekinli köyleri kırsalında bölücü terör örgütü (BTÖ) üyelerine yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, “BTÖ mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla 6 Ocak 2018 günü Bitlis İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Şehit Güvenlik Korucusu Musluh Yaldız-48 Operasyonu icra edilmiştir. Operasyon kapsamında muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilmiş olup, bulunan malzemeler cumhuriyet savcılığına bilgi verilerek yerinde imha edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkının da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir” denildi.
Bitlis’te terör operasyonu! Sığınak, barınak ve yaşam malzemeleri ele geçirildi
07.01.2018 - 16:00 | Son Güncelleme: 07.01.2018 - 16:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bitlis’in Hizan ilçesinde güvenlik güçlerince yürütülen operasyonlar kapsamında terör örgütüne ait sığınak, barınak ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Etiketler : Bitlis,terör operasyonu,
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