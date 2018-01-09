Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Metin Ayvaz (57) yönetimindeki 34 BP 4454 plakalı otomobil, Taşkın Çiftliği yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole uçtu. Kazayı görenlerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkarılan sürücü Mehmet Ayvaz ve eşi Emine Ayvaz (49) yaralı olarak Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.