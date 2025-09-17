Sultangazi Belediyesi'nden gençlere destek! Ulaşım masrafları karşılanacak

Sultangazi Belediyesi, örgün eğitimde okuyan üniversite ve yüksek lisans öğrencilerinin aylık abonman ücretleri kurum bünyesi tarafından karşılanacağını duyurdu.





Eğitim alanında ilçede güçlü bir çalışma yürüten Sultangazi Belediyesi, üniversite öğrencilerini de yalnız bırakmıyor. Bu yıl da 2 yıldır olduğu gibi örgün eğitim gören üniversite ve yüksek lisans öğrencilerinin ulaşım masraflarını karşılıyor. Belediyenin uygulaması, gençler tarafından beğeni topluyor.



İSTANBUL DIŞINDA OKUYAN ÖĞRENCİLER DEDAHİL



Bir şehrin gelişmesinin ancak eğitimde ilerlemesiyle mümkün olduğunu belirten Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun şöyle konuştu: