Sultangazi Belediyesi'nden gençlere destek! Ulaşım masrafları karşılanacak
Sultangazi Belediyesi, ilçe sakinlerine doğumdan itibaren başlayan desteğini üniversiteye kadar devam ettiriyor. Sultangazi Belediyesi, üniversite öğrencilerinin ulaşım masraflarını üstlendiğini açıkladı.
Sultangazi Belediyesi, örgün eğitimde okuyan üniversite ve yüksek lisans öğrencilerinin aylık abonman ücretleri kurum bünyesi tarafından karşılanacağını duyurdu.
Eğitim alanında ilçede güçlü bir çalışma yürüten Sultangazi Belediyesi, üniversite öğrencilerini de yalnız bırakmıyor. Bu yıl da 2 yıldır olduğu gibi örgün eğitim gören üniversite ve yüksek lisans öğrencilerinin ulaşım masraflarını karşılıyor. Belediyenin uygulaması, gençler tarafından beğeni topluyor.
İSTANBUL DIŞINDA OKUYAN ÖĞRENCİLER DEDAHİL
Bir şehrin gelişmesinin ancak eğitimde ilerlemesiyle mümkün olduğunu belirten Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun şöyle konuştu:
"Doğumdan itibaren komşularımızın her ihtiyaçlarını gidermek için onların yanında oluyoruz. Dünyaya gözünü açan evlatlarımızı "Hoş Geldin Bebek" programıyla karşılayarak ailelerin mutluluğunu paylaşıyoruz. "Ana Kucakları"mızla okul öncesi eğitim veriyoruz. Kaşif Çocuk ile geleceğin araştıran, sorgulayan gençlerinin yetişmesine katkı sağlıyoruz. "Kaşif Çocuk"tan sonra onları yalnız bırakmıyor, Bilim Merkezimizde kaliteli bir eğitim veriyoruz. Geleceğin bilim insanı ve sanatçılarını yetiştiriyoruz. SEDA’larımızda gençlerimizi ücretsiz sınavlara hazırlıyoruz. İlçemizde ikamet eden üniversite öğrencileri ile İstanbul dışında üniversitede okuyan gençlerimizin ulaşım masraflarını karşılıyoruz."