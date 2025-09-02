Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Akraba tartışması kanlı bitti! 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

Akraba tartışması kanlı bitti! 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Sultangazi'de akrabalar arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi yaralanırken 1 kişi hayatını kaybetti.

Sultangazi Yunus Emre Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Muhammed Hanifi İlban (18) ve Mustafa S. (30) aralarında kız isteme sebebiyle husumet bulunan akrabaları S.S. (17), F. S. (23) ile M.S. (33) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, Muhammed Hanifi İlban ile Mustafa S. bıçakla yaralandı.

KATİL KAÇTI

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Muhammed Hanifi İlban tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Akraba tartışması kanlı bitti! 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı - 1. Resim

Polis ekipleri, çeşitli suçlardan kaydı olan ve kaçan 3 şüpheliyi yakalamak için arama çalışmaları başlattı.

