Akraba tartışması kanlı bitti! 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

Sultangazi Yunus Emre Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Muhammed Hanifi İlban (18) ve Mustafa S. (30) aralarında kız isteme sebebiyle husumet bulunan akrabaları S.S. (17), F. S. (23) ile M.S. (33) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, Muhammed Hanifi İlban ile Mustafa S. bıçakla yaralandı.

KATİL KAÇTI

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Muhammed Hanifi İlban tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, çeşitli suçlardan kaydı olan ve kaçan 3 şüpheliyi yakalamak için arama çalışmaları başlattı.