Haberler > 3. Sayfa > Husumetli iki aile arasında silahlı ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

Husumetli iki aile arasında silahlı ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Battalgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi'nde daha önceden aralarında husumet bulunan S.K., M.T., M.D., H.M.U. ile A.B. ve M.Y.B. aynı bölgede karşılaşınca aralarında tartışma çıktı.

KAVGADA 3 KİŞİ YARALANDI

Tartışmanın büyüyüp silahlı-bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine S.K., A.B. ve M.Y.B., açılan ateş ve bıçak darbeleri sonucu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Olaya karışan zanlıların suç aletleri ile birlikte gözaltına alındığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

