Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Türkiye'den Suriye'ye yardım eli: İç savaşta yıkılan okul yeniden açıldı

Türkiye'den Suriye'ye yardım eli: İç savaşta yıkılan okul yeniden açıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Türkiye&#039;den Suriye&#039;ye yardım eli: İç savaşta yıkılan okul yeniden açıldı
Suriye, İç Savaş, Eğitim, Okul, Yardım, Türkiye, Haber
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Suriye’nin Lazkiye iline bağlı Bayırbucak bölgesindeki Çanlı (Gamam) köyünde, Suriye iç savaşında yıkılan okul, Türkiye'nin desteğiyle onarılarak yeniden açıldı. Açılışa Türk yetkililer ile insani yardım kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Köyde yaşayan 100 ailenin yarısının Türkiye'den döndüğü belirtilirken, yaklaşık 60 öğrenci artık yenilenen okulda eğitim görecek. Türkmen aileler, köyün yeniden imarı için Türkiye'nin sağladığı desteğe teşekkür etti.

Suriye'nin Lazkiye iline bağlı Bayırbucak bölgesinde yer alan Çanlı (Gamam) köyünde savaştan zarar gören ve rejimin devrilmesi sonrası onarımı tamamlanan okulun açılışı, Türkiye'den gelen yetkililerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Bayırbucak bölgesine bağlı Çanlı köyünde düzenlenen açılış törenine, Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı Suriye Halep Bölgesi Koordinatörü Mustafa Onur, AFAD Lazkiye görevlisi Mehmet Akif Güleş, İnfak ve İlim İnsani Yardım Derneği Temsilcisi Hamza Şaar ve Lazkiye Valiliği Kuzey Kırsalı Bölge Müdürü Mustafa Culha katıldı.

Türkiye'den Suriye'ye yardım eli: İç savaşta yıkılan okul yeniden açıldı - 1. Resim

Türkiye'nin desteğiyle onarımı tamamlanan okulun açılışı, Kur'an-ı Kerim tilaveti, kırmızı kurdelenin kesilmesi ve okul zilinin çalmasıyla yapıldı. İnfak ve İlim İnsani Yardım Derneği Temsilcisi Şaar, devrik rejimin saldırıları sonucu Çanlı köyündeki okulun yerle bir olduğunu söyledi.

Türkiye'den Suriye'ye yardım eli: İç savaşta yıkılan okul yeniden açıldı - 2. Resim

KÖYDE YAŞAYAN 100 AİLENİN YARISI, TÜRKİYE'DEN DÖNEN AİLELER

Köyde şu an 100 ailenin yaşadığını belirten Şaar, bunların yarısının Lazkiye'den, diğer yarısının ise Türkiye'den dönen aileler olduğunu kaydetti. Şaar, yaklaşık 60 öğrencinin artık onarımı tamamlanan okulda daha rahat eğitim görebileceğini ifade etti.

Türkiye'den Suriye'ye yardım eli: İç savaşta yıkılan okul yeniden açıldı - 3. Resim

Köyüne ailesiyle birlikte dönen Türkmen Beşşar Hamdo Hasan, savaşın başlamasıyla Türkiye'ye göç ettiklerini, rejimin çökmesiyle yıllar sonra köyüne geri döndüğü için mutlu olduğunu dile getirdi. Rejim güçlerinin saldırıları nedeniyle köydeki altyapının büyük ölçüde tahrip olduğunu ve yaşam koşullarının zorlaştığını dile getiren Hasan, okulun tadilatını, boyasını ve elektrik tesisatını üstlenen hayırseverlere teşekkür etti.

Türkiye'den Suriye'ye yardım eli: İç savaşta yıkılan okul yeniden açıldı - 4. Resim

"TÜRK MİLLETİ İYİ İNSANLARDIR"

Okulun onarılmasının daha iyi bir dönemin başlangıcı olduğuna inandığını söyleyen Hasan, "Türk milleti iyi insanlardır. Türkiye'de çok iyi yaşadık. Köyümüzün yeniden imarı için elimizden geleni yapacağız. Ancak tek başımıza her şeyi düzeltemeyeceğimiz için destek bekliyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Milli güreşçimiz Nesrin Baş, dünya ikincisi olduGalatasaray'ın rakibi Monaco, Belçika'da paramparça oldu: Maçta gol yağmuru
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Madımak otunun kurusunun 100 gramı ile bir öğünlük yemek yapılıyor! Yurt dışından isteyen de var - Yaşam100 gramından bir öğünlük yemek çıkıyor!Kilosunu 70 liradan satıyorlar! Akçadağ armudunda hasat başladı - YaşamKilosu 70 TL! Taleplere yetişemiyorlarTrend olan matcha çayının üretimi düştü! Kıtlık kapıda - YaşamMatcha çayı severlere kötü haber! Kıtlık kapıdaİklim değişikliği ölüm saçıyor! Avrupa krizin eşiğinde - Yaşamİklim değişikliği ölüm saçıyor! Avrupa krizin eşiğindeSultangazi Belediyesi'nden gençlere destek! Ulaşım masrafları karşılanacak - YaşamSultangazi Belediyesi'nden ulaşım desteğiHititler döneminden kalma! Yerin 150 metre aşağısında... Nefes alabilmek için geliyorlar - YaşamHititlerden kalma! Yerin 150 metre aşağısında
Sonraki Haber Yükleniyor...