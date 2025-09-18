Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > 25 yıl sonra bir ilk: Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani'den ABD'de kritik temaslar!

25 yıl sonra bir ilk: Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani'den ABD'de kritik temaslar!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
25 yıl sonra bir ilk: Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani&#039;den ABD&#039;de kritik temaslar!
Suriye, ABD, Dışişleri, Terör, Finansman, Yaptırımlar, Haber
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, ABD'nin başkenti Washington D.C'de ABD Hazine Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle bir araya geldi. Görüşmelerde, terörün finansmanıyla mücadele ve Suriye ekonomisinin küresel finans sistemine yeniden entegre edilmesi konuları ele alındı. 25 yıl aradan sonra ABD'yi ziyaret eden ilk Suriye Dışişleri Bakanı olan Şeybani, yarın ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile görüşecek.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, ABD'nin başkenti Washington D.C.’ye gelerek dikkat çekici bir diplomatik adım attı. Şeybani, 25 yıl aradan sonra ABD’yi ziyaret eden ilk Suriye Dışişleri Bakanı oldu. Ziyaret, iki ülke arasındaki donmuş ilişkilerde yeni bir dönemin kapısını aralayabileceği yorumlarına neden oldu.

GÜNDEM: YAPTIRIMLAR VE EKONOMİK ENTEGRASYON

Şeybani’nin Washington’daki temaslarının ana gündem maddesi, Suriye’ye yönelik kalan yaptırımların kaldırılması oldu. Suriyeli Bakan, ülkesinin küresel finans sistemine yeniden entegre edilmesi gerektiğini vurguladı. Yetkililer, terörün finansmanıyla mücadele çerçevesinde uluslararası iş birliğini de değerlendirdi.

ABD'Lİ YETKİLİLERLE YOĞUN TEMASLAR

Suriye Dışişleri Bakanı, bugün başkentte ABD Hazine Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle bir araya geldi. Görüşmelerde, Suriye ekonomisinin yeniden inşası, uluslararası ticaret kanallarına dönüşü ve mali yaptırımların etkileri masaya yatırıldı. Tarafların, güvenlik ve ekonomi başlıklarını birlikte ele aldığı bildirildi.

ŞEYBANİ'NİN, RUBIO İLE GÖRÜŞMESİ BEKLENİYOR

Şeybani’nin Cuma günü ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüşmesi planlanıyor. Bu temasın, iki ülke arasındaki ilişkilerin geleceği açısından belirleyici olabileceği ifade ediliyor. Özellikle yaptırımların hafifletilmesi ve diplomatik kanalların açılması, gündemin en kritik başlıkları arasında yer alıyor.

BÖLGESEL DENGEYE ETKİLERİ

Uzmanlara göre, Suriye ile ABD arasındaki bu temasların sadece ikili ilişkilerle sınırlı kalmayacağı, aynı zamanda Orta Doğu’daki güç dengelerine de yansıyacağı belirtiliyor. Şam’ın küresel finans sistemine dönüşü, bölgedeki ekonomik ve siyasi dinamiklerde yeni bir sürecin habercisi olarak görülüyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
İsrail'e dron saldırısı! Sirenler çaldı, halk sığınaklara koştuFenerbahçe - Alanyaspor maçının VAR kayıtları açıklandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İsrail'e dron saldırısı! Sirenler çaldı, halk sığınaklara koştu - DünyaSirenler çaldı, halk sığınaklara koştuBenedict Cumberbatch, Mahmud Derviş'in şiirini okudu: Daima Filistin olarak bilinecek - Dünya"Daima Filistin olarak bilinecek"Trump'tan Gazze ve Rusya açıklaması! ''Putin beni hayal kırıklığına uğrattı'' - DünyaTrump'tan Gazze ve Rusya açıklaması!Zelenskiy'den İngiltere ile ''100 Yıllık Ortaklık'' anlaşmasına onay - DünyaZelenskiy'den ''100 Yıllık Ortaklık'' anlaşmasına onayİsrail haritalarla 'terk edin' diye uyarmıştı! Savaş uçakları Lübnan'ın güneyini hedef aldı - DünyaSavaş uçakları ülkenin güneyini hedef aldıMossad Direktörü Barnea'dan skandal açıklama! "Tahran'da henüz kullanmadığım kabiliyetlerim var'' - DünyaMossad Direktörü'nden skandal açıklama!
Sonraki Haber Yükleniyor...