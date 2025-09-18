25 yıl sonra bir ilk: Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani'den ABD'de kritik temaslar!

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, ABD'nin başkenti Washington D.C.’ye gelerek dikkat çekici bir diplomatik adım attı. Şeybani, 25 yıl aradan sonra ABD’yi ziyaret eden ilk Suriye Dışişleri Bakanı oldu. Ziyaret, iki ülke arasındaki donmuş ilişkilerde yeni bir dönemin kapısını aralayabileceği yorumlarına neden oldu.

GÜNDEM: YAPTIRIMLAR VE EKONOMİK ENTEGRASYON

Şeybani’nin Washington’daki temaslarının ana gündem maddesi, Suriye’ye yönelik kalan yaptırımların kaldırılması oldu. Suriyeli Bakan, ülkesinin küresel finans sistemine yeniden entegre edilmesi gerektiğini vurguladı. Yetkililer, terörün finansmanıyla mücadele çerçevesinde uluslararası iş birliğini de değerlendirdi.

ABD'Lİ YETKİLİLERLE YOĞUN TEMASLAR

Suriye Dışişleri Bakanı, bugün başkentte ABD Hazine Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle bir araya geldi. Görüşmelerde, Suriye ekonomisinin yeniden inşası, uluslararası ticaret kanallarına dönüşü ve mali yaptırımların etkileri masaya yatırıldı. Tarafların, güvenlik ve ekonomi başlıklarını birlikte ele aldığı bildirildi.

ŞEYBANİ'NİN, RUBIO İLE GÖRÜŞMESİ BEKLENİYOR

Şeybani’nin Cuma günü ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüşmesi planlanıyor. Bu temasın, iki ülke arasındaki ilişkilerin geleceği açısından belirleyici olabileceği ifade ediliyor. Özellikle yaptırımların hafifletilmesi ve diplomatik kanalların açılması, gündemin en kritik başlıkları arasında yer alıyor.

BÖLGESEL DENGEYE ETKİLERİ

Uzmanlara göre, Suriye ile ABD arasındaki bu temasların sadece ikili ilişkilerle sınırlı kalmayacağı, aynı zamanda Orta Doğu’daki güç dengelerine de yansıyacağı belirtiliyor. Şam’ın küresel finans sistemine dönüşü, bölgedeki ekonomik ve siyasi dinamiklerde yeni bir sürecin habercisi olarak görülüyor.