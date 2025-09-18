Trend olan matcha çayının üretimi düştü! Kıtlık kapıda

Matcha, sosyal medyanın da etkisiyle sadece bir yeşil çay olmaktan çıkıp smoothieler, tatlılar ve hatta cilt bakım ürünleri için trend bir aroma haline gelerek popülerlik kazandı. Küresel Japon Çay Birliği, Japonya'daki turizm patlamasının yeşil çay kıtlığını daha da kötüleştirdiğini söyledi. Birlik yaptığı açıklamada "Birçok yabancı, hediyelik eşya olarak, hatta bazen toplu olarak çok sayıda matcha satın alıyor." Matcha'ya olan bu artan ilginin "eşi benzeri görülmemiş" olduğunu ve kısmen sosyal medyanın da etkisiyle arttığını belirtti.

ARTAN SICAKLIKLAR ÜRETİME ZARAR VERİYOR

Kyoto kentinde çiftçi olan Masahiro Yoshida, azalan üretimi hakkında bilgi verdi. Bu yıl, normalde iki ton olan matcha çay yaprağı hasadının yerine yalnızca 1,5 ton matcha çay yaprağı hasat edebildiğini söyledi. "Geçen yılki yaz o kadar kavurucuydu ki çalılara zarar verdi, bu yüzden çok fazla yaprak toplayamadık." diye ekledi.

SINIRLAMA GETİRİLDİ

Japonya'daki büyük çay üreticileri matcha çay tozuna yönelik satın alma sınırlamaları getirdiklerini duyurdu. Ayrıca, ülkedeki büyük şehirlerde kafe müşterilerinin "tükendi" tabelalarıyla karşılaştığı da belirtildi.

Bu kısıtlamalar , başlangıçta yılda yalnızca bir kez hasat edilen matcha çayları için kullanılan tozun Japonya ve dünya genelindeki mağazalar tarafından tedarik edilmesini daha da zorlaştırdı . The Japan Times'a göre , bu durum, matcha ve yeşil çay tüketiminin Japonya'da azalırken, dünyanın geri kalanında önemli ölçüde arttığı gerçeğiyle birleşiyor. Raporda, Tarım, Orman ve Balıkçılık Bakanlığı'nın (MAFF) verilerine atıfta bulunularak, Japonya'nın talebi karşılamak için 2010 ile 2023 yılları arasında çay üretiminde neredeyse üç kat artış görüldüğü belirtiliyor. Şu anda, ülke çayının yarısından fazlası yurt içinde tüketilmek yerine ihraç ediliyor.

KITLIK KAPIDA

Çay Birliği, Japonya'da hasat edilen çayın yalnızca yaklaşık %6'sının matcha haline getirildiğini unutmamak gerektiğini vurgulayarak "Bu, onu doğal olarak kıt kılıyor. Buna ek olarak, matcha'nın toz haline getirilmesi gerekiyor ve öğütme işlemi zaman alıyor. Genellikle tencha çayı (matcha için kullanılan yaprak malzemesi) tek seferde değil, kademeli olarak öğütülür. Talep aniden arttığında, öğütme tesisleri yetişemedi ve bu da pazarın ayırmaya razı olduğundan daha fazla zaman gerektirdi." ifadelerini kullandı.