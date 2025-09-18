Madımak otunun kurusunun 100 gramı ile bir öğünlük yemek yapılıyor! Yurt dışından isteyen de var

Sivas'ta madımak otunun kurusu tezgahlarda yerini aldı. Nisan ve haziran ayları arasında kırsal alanlarda kendiliğinden yetişen ve toplaması sabır isteyen madımak, kurutulmuş haliyle de oldukça fazla talep görüyor. Kuruduğu zaman kilosu düşen ve fire veren madımağın 10 kilogram yaşından 1 kilogram kuru madımak elde ediliyor.

YAŞI 100, KURUSU 800 LİRA

Sezonunda kilosu 100 liradan başlayan yaş madımağın bin bir zahmetle kurutulan kurusu ise 800 liradan satılıyor. 1 kilogram yaş madımaktan bir öğün yemek yapılırken, 100 gram kuru madımaktan da aynı oranda yemek çıkarılabiliyor. Özellikle yaş madımak sezonuna yetişemeyen gurbetçiler tarafından tercih edilen uzun ömre sahip kuru madımak, vakumlanarak yurt dışına da gönderiliyor.

"KURUDUĞU ZAMAN FİRE VERİYOR VE BU YÜZDEN DE FİYATI ARTIYOR"

Madımağın asırlardır Sivas'a özgü bir bitki olduğunu söyleyen aktar Hayrettin Bozdağ, "Yaş olarak toplanır ve daha sonra kurutulur. Nisan ayında yaş madımak kadınlar tarafından toplanmaya başlar ve yaş olarak da tüketilebilir. Mayıs ayının ortasında da toplanan madımaklar kurutulmaya başlanır. Kurutulduktan sonra bizlere getirirler, biz de satışa sunarız. 10 kilogram yaş madımaktan yaklaşık 1 kilogram kuru madımak elde edilir. Kuruduğu zaman fire veriyor ve bu yüzden de fiyatı artıyor. Yaşının kilosu sezonunda 100 lirayken şu an bizde kuru madımağın kilosu 800 lira." dedi.

Bozdağ sözlerine şöyle devam etti:

"1 KİLOGRAM KURU MADIMAKTAN YAKLAŞIK 10 DEFA YEMEK YAPILABİLİR" "Yaş madımağın 1 kilogramından bir yemek çıkarken, kuru madımağın ise 100 gramından aynı oranla bir yemek çıkar. 1 kilogram kuru madımaktan yaklaşık 10 defa yemek yapılabilir. Bu yüzden dolayı da hemen hemen aynı hesaba denk gelir. Bazı müşterilere kuru madımağı almak daha mantıklı geliyor. Atalarımızın bir sözü vardır ‘Kuruya kurt düşmez' diye. O yüzden kuru madımağın raf ömrü daha uzun olduğu için bozulmaz. Evlerde derin dondurucuya attığınızda 2 yıl sonra da olsa çıkarıp tüketebilirsiniz. Sivas'ta madımak bir kültürdür ve evlerde olmazsa olmazlarımızdandır"

Bozdağ, madımağın birden fazla yemeğinin yapıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"MADIMAK ÖZELLİKLE KIŞ AYLARININ VAZGEÇİLMEZİDİR" "Yerli halkımız madımak zamanını bildiği için nisan, mayıs aylarında alırlar. Gurbetçilerimiz ise o aylarda burada olmadıkları için yazın geldiklerinde kuru madımaklarını alırlar. Bu aylarda bundan dolayı bizim satışlarımız da hızlanıyor. Gurbetçiler Sivas'a geldikleri zaman yaşını bulamadıkları için kuru madımak alıyorlar. Bize vakum yaptırıyorlar ve o şekilde götürüp orada tüketiyorlar. Madımağın sulu yemeği yapılır ve içine pastırma, sucuk katılınca da lezzetli güzel yemekleri yapılır. Önümüz kış, madımak özellikle kış aylarının vazgeçilmezidir. Bağışıklık sistemini güçlendirir, hastalıklara karşı korur ve fazlaca güneşe maruz kaldığı için C ve D vitamini de bolca mevcuttur. Madımağı kış gelmeden alıp, bu aylarda da tüketmemiz gerekiyor"