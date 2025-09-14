Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Türünün en büyüğü! Defalarca gittiler, sonunda görüntülediler

Kanat genişlikleri yaklaşık 2 metreyi bulan Türkiye'nin en büyük baykuş türü ‘Puhu' kuşu Sivas'ta görüntülendi. Yaban hayatı fotoğrafçısı Mustafa Aslan 'defalarca gitsek de bulup görüntüleyememiştik' diyerek sebeplerini anlattı. İşte sivas'ta görüntülenen baykuş türü hakkında dikkat çeken bilgiler...

Türkiye'de 10 baykuş türü arasında en büyüğü olarak bilinen ‘Puhu' kuşu Sivas'ın kuzeyindeki bir kayalık alanda görüntülendi.

Yaban hayatı fotoğrafçısı Mustafa Aslan tarafından kaydedilen ‘Puhu' türü baykuş, yaklaşık 2 metre kanat açıklığıyla görenleri hayran bıraktı.

Aslan, baykuşun gövdesinin yaklaşık bir tilkiyle eşdeğer boyutta olduğunu belirterek "Bu sefer şansımız yaver gitti" diye konuştu.

"BU KADAR BÜYÜK BAYKUŞ, UFAK FARE GİBİ KEMİRGENLERLE BESLENMİYOR"

Aslan, kuş fotoğrafçıları için görüntülenmesi çok zor bir kuş türü olduğunu ifade ederek şu bilgileri paylaştı:

"Türkiye'de 10 farklı baykuş türü bulunuyor. Bunlardan en büyüğü de halk arasında bilinen adıyla 'Puhu'. Çok büyük bir kuş ve gövdesi neredeyse bir tilki kadar.

Kuş fotoğrafçıları için çok zor görüntülenen bir tür. Yaşadığı alanlar dik yamaçlar ve kayalık bölgeler. Genellikle insana çok yanaşmayan ve insandan uzak durmaya çalışan bir hayvan.

Bu yüzden de insanlar tarafından pek gözlemlenemiyor. Ben Sivas'ın kuzey bölgesinde bu hayvanı görüntüledim. Tam bir konum vermek istemiyorum belki görmek isteyenler, merak edenler hayvanı huzursuz edip yuvasından kaçmasına neden olmasınlar diye.

Görüntülediğim kuş çok büyüktü, kanat boyu yaklaşık 2 metreye kadardı, vücudunun uzunluğu da yaklaşık 75 santimetre kadardı. Yaptığım araştırmalarda gördüm ki 4 kiloya kadar da ağırlığı çıkabilen bir hayvan.

Bu özellikleriyle de Türkiye'deki diğer baykuşların önüne geçiyor. Bu kadar büyük baykuş, ufak fare gibi kemirgenlerle beslenmiyor. Tavşan gibi canlıları avlayıp onlarla besleniyor"

"BU BAYKUŞ ÇOK İYİ BİR KAMUFLAJA SAHİP"

Aslan, Baykuşun gözlerine baktığı zaman çok farklı bir hisse kapıldığını belirterek ş "Baykuşların hepsi çok güzel. Görüntülediğim, Türkiye'nin en büyük baykuşunun da çekim esnasında gözlerinin içine bakabildiğim için çok mutlu oldum. O an çok farklı bir hisse kapıldım. Turuncu turuncu, kocaman gözleri vardı. Çok kuvvetli, kalın ve güçlü pençeleri vardı. Bu çekimleri bir yaban hayatı fotoğrafçısı arkadaşımla birlikte yaptık. İkimiz, daha önceden o bölgeye çok gitmiştik. O bölgede puhu olabileceğini tahmin ediyordum. Ancak daha önce defalarca gitsek de bulup görüntüleyememiştik. Bu baykuş çok iyi bir kamuflaja sahip. Bu sefer şansımız yaver gitti ve mağaranın önünde duran bir puhuyu gördük, görüntüledik. Aynı gün içerisinde ikinci kez gittiğimizde ise bu sefer ikinci puhuya da denk geldik ve ikisini birlikte görüntüledik. Alanda çok fazla kene vardı. Biz de araziye çıkarken önlem almak zorunda kaldık" dedi.

