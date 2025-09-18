Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Kilosunu 70 liradan satıyorlar! Akçadağ armudunda hasat başladı

Kilosunu 70 liradan satıyorlar! Akçadağ armudunda hasat başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Malatya'da Akçadağ armudunda hasat başladı. Yaklaşık 1800 rakımda üretimi yapılan armut, kilogramı 70 liradan satılıyor. Rekoltenin düşük kaldığını belirten üreticiler, taleplere yetişmekte zorlandıklarını söyledi.

Malatya'nın Akçadağ ilçesine bağlı Büyükköy Mahallesi'nde 1800 rakımda yetiştirilen Akçadağ armudunda hasat başladı. Coğrafi işaret tescili bulunan armut, bölge çiftçisinin önemli geçim kaynakları arasında bulunuyor.

Kilosunu 70 liradan satıyorlar! Akçadağ armudunda hasat başladı - 1. Resim

"TALEPLERE YETİŞEMİYORUZ"

Üretici Ramazan Şahin, bu yıl armut veriminin iyi olmasına rağmen zirai don nedeniyle rekoltenin düşük kaldığını belirtti. Yaklaşık 5 dönümlük alanda üretim yaptıklarını kaydeden Şahin, "Hasat iki hafta sürecek. Bu yıl 8 ila 10 ton arası bir rekolte bekliyoruz. Kilogramını 70 TL'den satışa sunuyoruz ancak ürün azlığı nedeniyle taleplere yetişemiyoruz" diye konuştu.

Kilosunu 70 liradan satıyorlar! Akçadağ armudunda hasat başladı - 2. Resim

Kayısı üretiminde yaşadıkları zararı armutla telafi etmeye çalıştıklarını aktaran Şahin, Akçadağ armuduna olan ilgiden memnun olduklarını vurguladı. Bir diğer üretici Osman Toktaş ise hasat edilen armutların bir kısmını kurutarak kış aylarında tükettiklerini söyledi. Toktaş, geleneksel yöntemlerle kurutulan armudun kış sofralarının vazgeçilmezi olduğunu ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çiğ süte zam! Peynir ve yoğurt fiyatlarına da yansıyacakAşk ve Gözyaşı ne zaman başlıyor? 1. bölüm tarihi belli oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İklim değişikliği ölüm saçıyor! Avrupa krizin eşiğinde - Yaşamİklim değişikliği ölüm saçıyor! Avrupa krizin eşiğindeSultangazi Belediyesi'nden gençlere destek! Ulaşım masrafları karşılanacak - YaşamSultangazi Belediyesi'nden ulaşım desteğiHititler döneminden kalma! Yerin 150 metre aşağısında... Nefes alabilmek için geliyorlar - YaşamHititlerden kalma! Yerin 150 metre aşağısındaİstanbul'da sular çekildi yıllardır biriken atıklar ortaya çıktı - YaşamSular çekilince atıklar gün yüzüne çıktıFestivalden kaçan boğa aracı paramparça etti - YaşamParkurundan kaçan kızgın boğa araca saldırdıAmatör'den Süper Lig'e, her kuşun yeri var! Fiyatı 100 bin TL'ye kadar çıkıyor - YaşamAmatör'den Süper Lig'e, her kuşun yeri var!
Sonraki Haber Yükleniyor...