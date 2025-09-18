Kilosunu 70 liradan satıyorlar! Akçadağ armudunda hasat başladı

Malatya'nın Akçadağ ilçesine bağlı Büyükköy Mahallesi'nde 1800 rakımda yetiştirilen Akçadağ armudunda hasat başladı. Coğrafi işaret tescili bulunan armut, bölge çiftçisinin önemli geçim kaynakları arasında bulunuyor.

"TALEPLERE YETİŞEMİYORUZ"

Üretici Ramazan Şahin, bu yıl armut veriminin iyi olmasına rağmen zirai don nedeniyle rekoltenin düşük kaldığını belirtti. Yaklaşık 5 dönümlük alanda üretim yaptıklarını kaydeden Şahin, "Hasat iki hafta sürecek. Bu yıl 8 ila 10 ton arası bir rekolte bekliyoruz. Kilogramını 70 TL'den satışa sunuyoruz ancak ürün azlığı nedeniyle taleplere yetişemiyoruz" diye konuştu.

Kayısı üretiminde yaşadıkları zararı armutla telafi etmeye çalıştıklarını aktaran Şahin, Akçadağ armuduna olan ilgiden memnun olduklarını vurguladı. Bir diğer üretici Osman Toktaş ise hasat edilen armutların bir kısmını kurutarak kış aylarında tükettiklerini söyledi. Toktaş, geleneksel yöntemlerle kurutulan armudun kış sofralarının vazgeçilmezi olduğunu ifade etti.