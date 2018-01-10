Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antakya ilçesi İpek Anaokulu-Şehid Gülşah Güler Anaokulu-Ferudun Tınaztepe Ortaokulu, Şehit Mustafa Dolunay Lisesi sabah kahvaltısından zehirlenen öğretmen ve öğrenciler, tedavi altına alındı.

Ayrıca yine aynı şirketin Kumlu ilçesinde dağıttığı yemeklerden yiyen Karasüleymanlı Uzunköy İlkokulu’nda bazı öğrenciler, mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetinde bulunması üzerine okul idaresi tarafından Kumlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavileri yapılan ve sağlık durumları iyi olan bazı öğrenci, öğretmen ve görevliler daha sonra taburcu edildi.