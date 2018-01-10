Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muğla İl Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele Yerel Eylem Planı çerçevesinde Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ortaca, Dalaman ve Köyceğiz ilçelerinde belirlenen adreslere dün eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel eğitimli narkotik köpeklerinin de kullanıldığı operasyonlarda, 10 şüphelinin ev, iş yeri ve otomobilinde arama yapıldı. Aramalarda, 316 gram kubar esrar, 205 kök hint keneviri, 120 gram kenevir tohumu, esrar içiminde kullanılan 2 aparat, ruhsatsız 4 av tüfeği, 1 muşta ve eski eser niteliği taşıyan 3 amfora ele geçirildi. Operasyon kapsamında 9 şüpheli, gözaltına alındı. Firari 1 şüphelinin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü belirtildi. Gözaltına alınan 9 kişinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.