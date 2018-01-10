Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğünce Kirazlıkçay Mahallesi Değirmenbaşı Caddesi’nde Samet E.’nin, kardeşi Salih E.’ye ait olan ve zaman zaman kendisinin de kaldığı evin çatı katındaki odunluğunda yapılan aramada; 164 adet extacy hap, 1700 TL sahte olduğu değerlendirilen para, 50 adet 9 mm çapında fişek, 6 adet toplu tabanca fişeği, 10 adet 6,35 mm çapında fişek, 1 adet kurusıkı mp5 tarzı tabanca ele geçirildi.



Buna ek olarak devam eden çalışmalar neticesinde, Samet E.’nin üzerinde 2 adet ruhsatsız yapma tabanca, tabancaların birinde şarjörde 7 adet, diğerinde 9 adet fişek, Sarıcalı Mahallesi'nde eşiyle kaldığı ikametinde yapılan aramada evinin yatak odasındaki banyonun üst havalandırma boşluğunda Sıgsauer marka tabanca ve bu tabancaya ait 2 adet şarjör, şarjörlerin birinde 15, diğerinde 7 adet fişek, ayrıca evindeki tabancanın yanında 5 bin TL para bulundu.Toplamda 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçerken, olayla ilgili Samet E. ve kardeşi Salih E. gözaltına alındı.