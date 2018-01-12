Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muğla’nın Marmaris ilçesinde belediye, bahçe atıklardan ‘torf’ denilen gübre üreterek park ve bahçelerde kullanıyor. Marmaris Park ve Bahçeler Müdürlüğü öğütme makinesi ile bahçelerde budama sonrası kalan dallar, yapraklar ve diğer bahçe atıkları 'torf' adı verilen gübreye dönüşüyor.

Belediye sınırları içerisinde yer alan park ve yeşil alanlardan çıkan bahçe atıkları, bahçe atıkları öğütme makinesinde öğütüldükten sonra, organik materyal olarak doğada kullanılmaya başlandı. Yaz aylarından bu yana çürümeye bırakılan öğütülmüş bahçe atıkları tekrar doğaya kazandırılmış oldu. Uygulama hakkında açıklama yapan Park ve Bahçeler Müdürü Ali Erdil de, bitkisel malzemenin çürütüldükten sonra tekrar doğaya döneceğine dikkat çekti. Ayrıca nakliye, işgücü, depolama gibi birçok işlemden de tasarruf edileceğini belirtti.