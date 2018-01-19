Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Vakıflar 1’inci Bölge Müdürlüğü tarafından restore edilen İstanbul’un simge yapılarından olan tarihî Yeni Cami’de devam eden çalışmalar havadan görüntülendi. Tarihinin en büyük restorasyonu yapılan camide çalışmaların yüzde 50’si tamamlandı. 1597 yılında inşaatına başlanan ve 1663 yılında ibadete açılan tarihî Yeni Cami’de kalem işçiliğinden, minareye, kubbeden çini işçiliğine kadar birçok alanda titiz bir çalışma yürütülüyor. 2015 Mart ayında başlanan restorasyon çalışmaları hummalı bir şekilde devam eden cami, ibadete açık bulunuyor. Yapılan restorasyon çalışmasında caminin özgün halinin korunmasına büyük önem verilirken, her yapılan işlem uzman bir ekip tarafından değerlendiriliyor.

Devam eden restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyen İstanbul Vakıflar 1’inci Bölge Müdürü Mürsel Sarı, işleyiş hakkında bilgi aldı. Yeni Cami’de çalışmaların yüzde 50’sinin tamamlandığını ifade eden Sarı, ”İstanbul’da bizim bölge müdürlüğümüze bağlı Tekirdağ’ı da sayarsak yaklaşık 55-60 civarında şantiyemiz var. Bunlardan bir tanesi de Eminönü Yeni Cami, bu cami çok önemli. Bir defa İstanbul’a siluet veren camilerden bir tanesidir. İstanbul’a gelen herkesin buraya uğramak istediği, kuşlara yem atmak istediği bir yer. Hayatında, hatıralarında önemli yer alan bir camimiz. Bu cami denize çok yakın bir yerde olduğu için neme, egzoz gazlarına,dış etkenlere daha çok maruz kaldı. Dolayısıyla dış yüzeylerde kirlenmeler vardı. Bu geçmiş zamanın vermiş olduğu hasarları gidermek adına projelendirdikten sonra 2016 yılının Mart ayı gibi restorasyon çalışmalarına başlandı. O günden bu güne yaklaşık yüzde 50 fizikî manada cami tamamlandı” dedi.