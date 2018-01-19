Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gaziantep'te öfkeli koca, kıskançlık nedeniyle tartıştığı 16 yıllık eşini, 2,5 saat boyunca 38 yerinden bıçakladı. Çorapla ağzını kapattığı karısını bıçakla adeta parçalayan koca, saatlerce işkencenin ardından karısının boğazını da kesmeye çalıştı. Yaralı hâline rağmen direnen kadın, kocası mutfaktan daha büyük bıçak almaya gidince kaçmayı başardı. Yoğun bakımda tedavi gören kadın, 6 gündür yaşam mücadelesi veriyor.

ARALARINDA KISKANÇLIK KRİZİ ÇIKTI

Gaziantep'in Güneş Mahallesi'nde kocası ve 4 çocuğu ile yaşayan 34 yaşındaki Neslihan Kaya, 6 gün önce 16 yıldır evli olduğu 38 yaşındaki İlhan Kaya ile tartıştı. Kıskançlık nedeniyle çıktığı ileri sürülen kavganın ardından çocuklarının bulunduğu odaya giden Neslihan Kaya, çocukları ile birlikte uyudu. Gece saat 03:00 sıralarında odaya giren İlhan Kaya, karısını uyandırarak, yan odaya çağırdı. Karısının ağzını çorapla kapatan İlhan Kaya, karısını darp edip, bıçakla kesikler atmaya başladı. Öfkeli koca, karısının kollarında, ayaklarında, göğsünde, sırtında ve yüzünde, bıçak darbeleri ile ağır bir şekilde yaraladı. Sabaha kadar öfkesi dinmeyen koca, 2,5 saat boyunca karısını, dövüp işkence yaptı.

GÖBEĞİNİ OYDU

Karısının vücudunun her yeri kan içerisinde kalmasına rağmen işkencesine devam eden İlhan Kaya, karısının göbeğini iç organları dışarıya çıkacak şekilde oydu. Evin her tarafı kan içerisinde kalmasına rağmen durmayan koca, son olarak bıçağı karısının boğazına dayadı. Boğazının kesmek isteyen kocasına direnen kadın, bu kez bilekleri kesildi. Çabasına rağmen karısının boğazını kesemeyen İlhan Kaya, işkenceye ara vererek, daha büyük bıçak almak için mutfağa gitti.

ELİNDE BAĞIRSAKLARIYLA KAÇTI

Kanlar içerisindeki Neslihan Kaya, oyulan göbeğinden dışarı çıkan iç organlarını eliyle tutarak, odadan çıkmayı başardı. Kocası mutfakta bıçak ararken, merdivenleri çıkmayı başaran Neslihan Kaya, üst katta oturan ve kaynı ile evli olan kız kardeşi Emine Kaya'nın kapısını çaldı. Kız kardeşini kanlar içerisinde gören Emine Kaya, polisi ve 112'yi arayarak yardım istedi. Bıçağı bulan öfkeli koca da üst kata çıkarak, kapıyı açmasını istedi. Emine Kaya'nın bağırması üzerine ise İlhan Kaya, karısını çok sevdiğini, bu olanları kendisinin yapmadığını, kendisine yaptırıldığını söyledi.

GÖZALTINA ALINAN KOCA TUTUKLANDI

Emine Kaya'yı ikna etmeye çalışan öfkeli koca, eve gelen polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak, gözaltına alındı. İlhan Kaya, sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Neslihan Kaya ise, ambulansla Ersin Arslan Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

6 gündür yaşam mücadelesi veriyor.

KOCASININ BIÇAKLI İŞKENCESİNE DİRENDİ

Yapılan tüm müdahalelere rağmen sağlık durumu kötüye giden talihsiz kadın, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Yoğun bakım ünitesine sevk edildi. Kocasının bıçaklı işkencesine yaklaşık 2,5 saat direnen kadının yaşam mücadelesi ise sürüyor. Çaresiz kadının babası, kardeşleri ve çocukları ise hastane önünde, gelecek iyi haberi bekliyor.

"BEBEK BU'' DİYEREK KIZININ RESMİNİ ÖPTÜ

Hastanede gelecek umutlu haberi bekleyen Baba Mehmet Kalınkara, "Bebek bu, bebek bu. Kıyılır mı buna" diyerek, cebinden çıkardığı kızının kimlik kartındaki resmini öpüyor. Acılı baba, damadının bilinçli bir şekilde kızına zarar verdiğini söyleyerek, Kardeşi üst katta oturuyor kendisi de alt katta oturuyor. Kardeşi saat 3'te işe gidince olay başlıyor. Bıçakla saldırmış boğazına kadar her yerine vurmaya çalışmış. Kızımın bacaklarına, kollarına hatta iç organlarına kadar bıçaklamış. 8-10 tane iç organlarına darbe vurmuş. Kızım şu an hastanede son dakikalarını yaşıyor. Önceden böyle problemler yoktu son yıllarda böyle oldu. Bunu bilinci yaptı. 30 bıçak kızma vuruyor ama kendisine neden vurmuyor. Türk adaletine sığınıyorum. Madde falan kullanmıyordu. Her şeyi bilinçli yaptı" dedi.

"BACIMI PARAMPARÇA ETTİ"

Hastane önünde bekleyen ablası Şirin Kaya ise 4 senedir kendisi ve kız kardeşinin tehdit edildiğini ve darp edildiğini belirterek, feryat etti. Defalarca kez güvenlik güçleri başta olmak üzere devletin ilgili kurumlarına müracaat ettiklerini kaydeden Şirin Kaya, İlhan Kaya'nın da tedavi edilmesi için de girişimde bulunmalarına rağmen bir neticeye ulaşamadıklarını ifade etti. Vahşice parçalanan kız kardeşinin son olarak boğazının kesilmek istendiğini anlatan acılı abla, " Biz devlete sığındık gelip almadılar. Bacımı gelip parçaladı. Hep devlete haber verdik gelip almadılar. Bacımı paramparça etti, ciğerlerini deşti, dolma oyar gibi oydu. Çocuklarını diğer odaya götürmüş. Gece başlayıp ağzına çorap sokmuş bacımın. Bizim hepimizin canı tehlikede ailece biz tehlikedeyiz. Onu dışarı bırakmasınlar. 4 seneden beri böyle babam almak istedi gitmedi. Kardeşim ben ölürsem çocuklarımın yanında ölürüm dedi. Daha önce de döverdi ve biz polisleri çağırırdık ölüm yok yaralı yok dediler. Ama şimdi öldürdüler işte yaraladılar. Kardeşimin boğazını kesmeye çalışmış. Kardeşim boğazını kestirmemiş ellerini tutmuş" ifadelerini kullandı.

"BAĞIRSAKLARI DIŞARIDAYDI"

Ablasının yaralandığı evin üst katında oturan ve ablasını kurtaran Emine Kaya ise ablasını kanlar içerisinde gördüğünü anlatarak, "Kocası kardeşimi 3'te çağırmış, başlamış sabah sata 5: 30'a kadar bıçaklamış. Kardeşim bağırmış ama ben uyuduğum ve ağzında çorap olduğu için duymamışım. Ağzına çorap sokmuş onun için sesi çıkmamış. Her tarafı kan içindeydi. Ambulansı polisi çağırdık. Sonra kendisi geldi ben eşimi seviyorum ben yapmadım dedi.Gördüğüm kadarıyla bağırsakları dışına çıkmıştı. Başı boğazı her yerinde yara vardı. Her yeri kan içindeydi" diye konuştu.

4 YILDIR KOCASINDAN ŞİDDET GÖRÜYORDU

İlhan Kaya'nın bir fabrika işçi olarak çalıştığı, 4 yıldır ise işsiz olduğu öğrenilirken, kayınbabası Mehmet Kalınkara ve kardeşlerinin desteği ile geçindiği öğrenildi. Neslihan Kaya'nın ise 4 yıldır kocasından şiddet gördüğü ama 4 çocuğunu bırakmak istememesi nedeniyle ayrılmadığı belirtildi. Öte yandan Neslihan ile birlikte ablası Şirin ve kız kardeşi Emine'nin, İlhan ve 2 erkek kardeşi ile evli olduğu da ortaya çıktı.