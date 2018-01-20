Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Hamit Karagül (73) yaşındaki şahıs komşusuna çıkmak için evden çıktı. Bir daha eve dönmeyen yaşlı adamı merak eden yakınları, şahsı aramaya başladı. Şahsın bulunması için jandarmaya bilgi verildi. Saatler süren aramanın ardından şansın cesedi dere yatağında bulundu. Şahsın cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.