Edinilen bilgiye göre, Hamit Karagül (73) yaşındaki şahıs komşusuna çıkmak için evden çıktı. Bir daha eve dönmeyen yaşlı adamı merak eden yakınları, şahsı aramaya başladı. Şahsın bulunması için jandarmaya bilgi verildi. Saatler süren aramanın ardından şansın cesedi dere yatağında bulundu. Şahsın cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
Yaşlı adamın cesedi dere yatağında bulundu
20.01.2018 - 15:00 | Son Güncelleme: 20.01.2018 - 15:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adıyaman’ın Gerger ilçesinde yaşlı bir adamın cesedi dere içerisinde bulundu.
Etiketler : ceset,haberler,kayıp,adıyaman,
537868 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/537868.aspx
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