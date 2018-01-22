Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

PTT, teknolojinin gelişmesine bağlı olarak yeni kitle iletişim araçlarının kullanılmasıyla unutulmaya yüz tutan mektuplaşmanın yeniden canlandırılması için "Mektup Kardeşliği" projesi başlattı. Bu kapsamda Bingöl ve Van'da pilot seçilen iki okuldaki öğrenciler arasından "mektup arkadaşlığı köprüsü" kuruldu. Bir süre önce Bingöl'deki özel bir okulda eğitim gören 80 öğrencinin Van’daki yaşıtlarına gönderdiği mektuplara karşılık oradaki akranlarından cevap geldi. Söz konusu mektuplar, okula gelen postacı tarafından sahiplerine ulaştırıldı. Çocuklar dostlarının yazdıklarını heyecanla okudu. İnsanların gittikçe birbirlerinden uzaklaştığını ifade eden PTT Başmüdürü Abdullah Taşdelen, Bingöl'de bulunan Gökçeli Köyü İlkokulu'ndaki öğrencilerin de sınırda vatani görevini yapan askerlere mektup göndereceğini aktardı. Sadece öğrenciler değil, genç ve yetişkinler arasında da mektup kardeşliğini geliştirmek istediklerini dile getiren Taşdelen, bu amaçla çalışma yürüttüklerini belirtti. Öğrencilerde arkadaşlarıyla yazışmaya devam edeceklerini söyledi.