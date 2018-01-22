Bu sabaha karşı 02.40’ta Japonya’nın başkenti Tokyo’ya gitmek üzere İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan kalkan THY’nin TK52 sefer sayılı tarifeli uçağı, Tokyo’da etkili olan kar fırtınası engeline takıldı. Yabancı bir havayolu şirketinin Tokyo Narita Havalimanına inişinin ardından kar nedeniyle kayarak pisti kapaması sonucu THY uçağı Osaka Havalimanı’na yönlendirildi. 289 yolcusu bulunan TC-LNG kuyruk tescilli Airbus A330 tipi uçak, Türkiye saatliyle saat 16.00 sıralarında Osaka’ya indi. Sorunun giderilmesinin ardından THY’nın uçağı Narita Havalimanı için tekrar planlanacak.
THY uçağına kar fırtınası engeli
22.01.2018 - 16:49 | Son Güncelleme: 22.01.2018 - 16:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk Hava Yolları’nın İstanbul-Tokyo seferini gerçekleştiren uçağı, kar fırtınası nedeniyle başka bir havayolu şirketinin iniş yaptıktan sonra kayarak pisti kapaması nedeniyle Osaka’ya yönlendirildi.
Etiketler : japonya,thy,kar fırtınası,
538405 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/538405.aspx
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