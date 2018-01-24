Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, 2017’de İstanbul’da yangın çıkış sebepleri arasında sigara izmaritinin ilk sırada yer aldığını ifade etti. Şehirdeki yangınların yüzde 33,6’sını oluşturan 8 bin 420 yangına, söndürülmemiş izmaritler yol açtı. İstanbul’da son 5 yılın verileri dikkate alındığında ise sigara izmaritinden çıkan yangınların sayısı ve yüzdesi 2017’de en düşük seviyesini gördü. 2013’te 13 bin, 2014’te 9 bin, 2015’te 10 bin 532, 2016’da 11 bin 341 olan sigara kaynaklı yangınlar 2017’de 8 bin 420 olarak kayıtlara geçti. İstanbul’da, elektrik kontağı kaynaklı yangınlar ise çıkış sebepleri arasında ikinci sırada yer aldı.