Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kayseri Emniyet Müdürlüğü ve Emniyetspor Kulübü bünyesinde, suça sürüklenmiş veya suçtan zarar görmüş çocuklar için 3,5 yıl önce ‘İpeksi Dokunuş İle Sokaktan Madalyaya Uzanan Eller Projesi’ başlatılmıştı. 7-14 yaş arasındaki yetenekli çocuklara yönelik proje meyvelerini vermeye başladı. Çocuklar emekli polis memuru, A Millî Tekvando Takımı antrenörü Hasan Keleş denetiminde spora yönlendirildi. Merkez Kocasinan ilçesi Yenişehir Mahallesi’ndeki bir spor salonu da bu çocukların eğitimine ayrıldı. Toplum Destekli Polisler, mahalleleri tek tek tarayıp yetenekli çocuklara servis malzeme ve spor kıyafeti sağlayıp 1.750 kişilik güçlü bir tekvando altyapısı oluşturdu. Bu çocuklar, 15 antrenör eşliğinde tekvandoda siyah kuşağa kadar yükselip çok sayıda madalya ve kupaya uzandı. Aslan “100’e yakın madalyamız var. 3 Avrupa Balkan Şampiyonası madalyamız var. Hedefimiz 2020 Olimpiyatları” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), üniversiteli 625 binden fazla gence ev sahipliği yapmanın yanı sıra yurtlarda eğitsel, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler de düzenliyor. KYK Diyarbakır İl Müdürü Metin Yılmaz, etkinliklere büyük ilgi olduğunu söyledi. Öğrencilere dil kurslarının yanı sıra ebru, keçe, hat, tezhip, çini, ahşap boyama ile müzik ve spor kursları veriliyor. Bu kapsamda Ziya Gökalp Kız Öğrenci Yurdunda açılan keçe aksesuar yapım kursunda iğneli keçe tekniği ile tablo, kapı süsü, çanta ve çeşitli objeler üretildiğini belirten Yılmaz “Öğrenciler stres atıp, el becerilerini geliştiriyor. Sipariş üzerine yaptıkları ürünleri satarak harçlıklarını çıkarıyorlar. Öğrencilerimiz mezun olduktan sonraki yaşamlarında da öğrenmiş oldukları bu meslekleri sürdürebilirler. Keçecilik de kurslarımız sayesinde gelecek nesillere aktarılabilecek” diye konuştu.