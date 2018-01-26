Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

36 yaşındaki Nancy Bangaenda ve 51 yaşındaki eşi Lucien Wenza çocuk sahibi olabilmek için yaşadıkları ülke olan Kongo’da çok sayıda doktorun kapısını çaldı. Ancak, hayallerini süsleyen bebeklerine yıllarca kavuşamadı. Çift tedavi olmak için Türkiye’ye geldi. Bahçeci Sağlık Grubu doktorlarından Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Opr. Dr. Güvenç Karlıkaya’ya muayene olan çiftten Luicen’in bebek sahibi olmasını engelleyen miyomları olduğu, eşinin ise sperm sayısının düşük olduğu ortaya çıktı. Çifte uygulanan tüp bebek tedavisinden elde edilen embriyolar dondurulduktan sonra Lucien’in hamile kalabilmesi için miyom ameliyatı yapıldı. 18 miyom çıkarıldı. 6 ay sonra 2 adet embriyo nakledildi ve çift Kongo’ya geri döndü. Bebeklerinin ikiz olacağını öğrenen çift doğum için Türkiye’yi seçti. Nancy Bangaenda “Mutluluğumuzu tarif etmek imkânsız. Lucianna ve Naelle’yi kucağımıza alana kadar inanamadık. Türk hekimlere çok güvendiğimiz için kendimizi onlara emanet ettik” dedi.