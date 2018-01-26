Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beyoğlu Taksim alt geçitte bulunan otobüs durağının Aksaray istikametinde akşam saatlerinde mesainin bitimiyle birlikte yoğunluk yaşandı. Duraklara gelen insanlar gidecekleri istikametteki otobüslere binmek için saatlerce kuyrukta bekledi. Vatandaşlar, durağa yanaşan otobüslere binmek için adeta birbirleriyle yarıştı. Otobüs durağında yaşanan insan seli ise kameralara yansıdı.