Beyoğlu Taksim alt geçitte bulunan otobüs durağının Aksaray istikametinde akşam saatlerinde mesainin bitimiyle birlikte yoğunluk yaşandı. Duraklara gelen insanlar gidecekleri istikametteki otobüslere binmek için saatlerce kuyrukta bekledi. Vatandaşlar, durağa yanaşan otobüslere binmek için adeta birbirleriyle yarıştı. Otobüs durağında yaşanan insan seli ise kameralara yansıdı.
Taksim alt geçitteki otobüs durağında insan seli
26.01.2018 - 19:41 | Son Güncelleme: 26.01.2018 - 23:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Taksim alt geçitte bulunan otobüs durağında yaşanan insan seli kameralara yansıdı. Durakta bekleyen vatandaşlar gelen otobüslere binmek için adeta birbirleriyle yarıştı.
Etiketler : Taksim,otobüs durağı,
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