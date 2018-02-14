Sakarya’da faaliyet göstermekte olan Alış Veriş Merkezi (AVM) içerisinde bulunan bir mağazada ilginç bir olay yaşandı. Yaşanan olayda minik bir çocuk ailesiyle birlikte mağazaya geldi. Ailesinin mağaza içerisindeki ürünlere baktığı sırada minik çocuk ise satışa sunulan klozetlere tuvaletini yaparak, adeta klozetleri test etti. Minik çocuğun tuvaletini yaptığı esnada çekilen fotoğraf karesi ise sosyal medyada paylaşım rekorları kırmaya devam ediyor.
Mağaza içerisindeki satışa sunulan klozete tuvaletini yaparak test etti
14.02.2018 - 13:20 | Son Güncelleme: 14.02.2018 - 13:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sakarya’da ki bir AVM’de bulunan mağazaya gelen minik bir çocuk satışa sunulan klozete tuvaletini yaparak, adeta klozeti test etti. O esnada çekilen fotoğraf karesi ise sosyal medyada paylaşım rekorları kırıyor.
Etiketler : sakarya,haberler,tuvalet,
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