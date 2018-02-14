Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sakarya’da faaliyet göstermekte olan Alış Veriş Merkezi (AVM) içerisinde bulunan bir mağazada ilginç bir olay yaşandı. Yaşanan olayda minik bir çocuk ailesiyle birlikte mağazaya geldi. Ailesinin mağaza içerisindeki ürünlere baktığı sırada minik çocuk ise satışa sunulan klozetlere tuvaletini yaparak, adeta klozetleri test etti. Minik çocuğun tuvaletini yaptığı esnada çekilen fotoğraf karesi ise sosyal medyada paylaşım rekorları kırmaya devam ediyor.