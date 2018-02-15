Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tahir Başarır; Kâbe-i muazzamaya 50 metre mesafede bulunan 5 yıldızlı otellerde konaklamalı 13 gece 14 günlük hac programlarının 6.700 dolardan başladığını söyledi.

Detaylı bilginin www.elcitur.com.tr sitesinden alınabileceğini kaydeden Başarır “Acente ile gidilebilir belgesini almış olan hacı adaylarımız 16 Haziran’a kadar kesin kayıt işlemlerini acentemizden yaptırabilir. Hac organizasyon yetkisi alan diğer acentemiz Alwaha Turizm ile 40 günlük turlarımız var. Hacı adaylarımız, Kâbe-i muazzamaya 650 metre mesafedeki kaliteli otellerimizde 4.100 dolardan başlayan fiyatlarla ikili, üçlü ve dört kişilik odalarda konaklayabilir. 43 günlük ramazan umresi fiyatı da 1.250 dolardan başlıyor” diye konuştu.

Hac ibadetini yerine getireceklerin, yapılacak resmi işlemleri titizlikle takip etmesi ve yanlarında götürecekleri kişisel eşya ve ihtiyaçlarını özenle seçmesi gerektiğini belirten Tahir Başarır şöyle konuştu: “www.elcitur.com.tr adresinden, sadece müşterilerimiz değil, arzu eden herkes Arabistan hakkında temel bilgilere, hac ve umre yolculuğu için hayati önerilere kolaylıkla erişebilir.”

Tahir Başarır, Hac dışında Bosna, Dubai, Fas, Kudüs ve Kudüs bağlantılı Umre turlarına dair bilgiler de verdi. 3 gece 4 gün, 7 gece 8 gün, 9 gece 10 gün ve 14 gece 15 gün seçenekleri ile Mekke ve Medine’de birçok yerin ziyaret edilebileceğini belirtti.